Το love story Ρονάλντο-Χεορχίνα: Η γνωριμία στο κατάστημα «Gucci», το πεπρωμένο κι η πρόταση γάμου

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χεορχίνα Ροντρίγκες, ανακοίνωσε πως αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να ενώσουν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Οι δύο τους βρίσκονται σε σχέση από το 2016, όταν και ο Κριστιάνο, αγωνιζόταν στην Ρεάλ Μαδρίτης και μαζί έχουν αποκτήσει δυο κόρες. Στη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε η Χεορχίνα, ακουμπά το χέρι του CR7, με το εντυπωσιακό μονόπετρο να ξεχωρίζει γράφοντας στη λεζάντα το εξής μήνυμα: «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου». Πώς όμως ξεκίνησα όλα;

Οι δυσκολίες της Χεορχίνα και ο κεραυνοβόλος έρωτας

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2016 η Χεορχίνα ήταν μόλις 22 ετών και δούλευε ως πωλήτρια σε μαγαζί Gucci της Μαδρίτης. Μάλιστα, φημολογείται πως έπαιρνε μόλις 250 δολάρια ως μισθό για την εργασία της. Ο πατέρας της ήταν Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ενώ η μητέρα της ήταν Ισπανίδα.

Η οικογένεια της δεν ήταν από τις πιο εύπορες. Η Χεορχίνα είχε ως όνειρο να γίνει δασκάλα χορού, αλλά παρά την θέληση της να γραφτεί μπαλέτο, τα λεφτά δεν ήταν αρκετά για να συμβεί κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι, η πρώτη της δουλειά ήταν στο σέρβις. Μετά ακολούθησε μια περίοδος διαμονής στην Αγγλία. Κι αυτό γιατί η ίδια ήθελε να μάθει αγγλικά, ώστε να μπορεί να γίνει σύμβουλος μόδας.

Reuters

Πίσω στην Ισπανία, η ζωή της φυλούσε μια έκπληξη. Η ίδια βρήκε δουλεία στο γνωστό κατάστημα Gucci και ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά τον Ρονάλντο που είχε έρθει ως πελάτης. Τα αισθήματα ήταν... αμοιβαία και οι δυο τους συναντήθηκαν λίγες μέρες μετά σε ένα event για την μόδα, όπου είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν.

Η «προφητεία» του Ρονάλντο, το πρώτο παιδί και το... happy end

Reuters

Σε συνεντεύξεις του, παρά το μικρό διάστημα που ήταν μαζί, ο Ρονάλντο έλεγε από την πρώτη στιγμή πως μια μέρα θα την παντρευτεί. Η Χεορχίνα βρήκε νέα δουλειά στο κατάστημα Prada, όμως μια... απρόσμενη δυσκολία την οδήγησε στο να φύγει. Χιλιάδες κόσμος πήγαινε εκεί για να φωτογραφηθεί με την ίδια ή ήλπιζε να πετύχει τον Ρονάλντο. Κάπως έτσι, εκείνη και ο εργοδότης της, συμφώνησαν να σταματήσουν την συνεργασία τους.

Reuters

Τον Νοέμβριο του 2017, το ζευγάρι έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί την Μαρτίνα. Πλέον οι δυο τους έχουν μια μεγάλη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και θα ενώσουν έπειτα από εννιά χρόνια κοινής πορείας τις ζωές τους, με τα ιερά δεσμά του γάμου.