Ηλίας Μπόγδανος: Η πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου και η αντίδραση της πεθεράς του

Πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου έκανε ο Ηλίας Μπόγδανος και η 26χρονη influencer είπε το πολυπόθητο «ναι». Η έκπληξη συνέβη κατά την διάρκεια του live του, στην δεξίωση του γάμου του φίλου του Πέτρου Απαλάκη στην Άνδρο. «Αλεξάνδρα θες να παντρευτούμε;» της είπε γονατίζοντας και εκείνη συγκινημένη απάντησε καταφατικά, ενώ στην συνέχεια ο τραγουδιστής ρώτησε την μέλλουσα πεθερά του. «Έχω την άδειά σας να την παντρευτώ;» και εκείνη του ζήτησε να απευθυνθεί στον πατέρα της Αλεξάνδρας ο οποίος του έδωσε τη συγκατάθεσή του.

«Γνωριστήκαμε όταν εκείνη πήγαινε στο σχολείο στην τρίτη Λυκείου. Της είχα πάει έναν συγκεκριμένο καφέ που μου είχε πει ότι της αρέσει» είχε εξομολογηθεί, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους ξεκίνησε τελικά όταν εκείνη ήταν πλέον φοιτήτρια. «Ήρθε σε ένα μαγαζί που δούλευα τότε, ξεκινήσαμε να μιλάμε από εκείνη τη μέρα, βγήκαμε μία -δύο φορές και εξελίχθηκε έτσι».

Όσο για το αν τσακώνονται; «Φυσικά τσακωνόμαστε. Αν σου πει κάποιος ότι δεν τσακώνεται ποτέ με τον σύντροφό του, κάτι δεν πάει σωστά. Όταν τσακωνόμαστε εκείνη θέλει να τα βάζουμε κάτω και να το αναλύουμε μέχρι και στο τελευταίο κόμμα» είχε παραδεχθεί.

Ο Ηλίας Μπόγδανος, θέλοντας να ευχαριστήσει για τα μηνύματα αγάπης που δέχθηκε ανήρτησε ένα story στο instagram και η λεζάντα έγραφε: «Άυπνος αλλά πανευτυχής. Ευχαριστούμε απ’ την καρδιά μας για τα τόσα μηνύματα και την αγάπη, προσπαθώ και θα απαντήσω σε όλα ξεχωριστά».