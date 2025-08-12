Πόσο κοστίζει το μονόπετρο της Χεορχίνα Ροντρίγκες - Ζαλίζει το ποσό που έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μια κατηγορία μόνος του και το μονόπετρο με το οποίο έκανε την πολυπόθητη πρόταση γάμου στην επί σειρά ετών αγαπημένη του και μητέρα των παιδιών του, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα μοναδικό κομμάτι που έγραψε ιστορία, όπως ακριβώς κάνει και ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου -και όχι μόνο.

Το ζευγάρι, που μετρά εννέα χρόνια κοινής πορείας, επιβεβαίωσε τα ευχάριστα, όμως την παράσταση έκλεψε το μονόπετρο-γίγας που θα μείνει στην ιστορία. Το διαμάντι-«κοτρώνα» κόστισε μια περιουσία και συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά του κόσμου.

Η πρόταση γάμου και το διαμάντι των εκατομμυρίων



Η Χεορχίνα, γνωστή για την αγάπη της στα πολυτελή κοσμήματα, αποκάλυψε το νέο της μονόπετρο μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα της με τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.



Το δαχτυλίδι της είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης. Διαθέτει ένα τεράστιο, οβάλ διαμάντι στο κέντρο και δύο μικρότερες πέτρες στα πλαϊνά, δημιουργώντας μια εκθαμβωτική λάμψη. Οι ειδικοί κοσμηματοποιοί, που μίλησαν στο Page Six, εκτιμούν την αξία του μονόπετρου ανάμεσα στα 1,8 και τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.



Ο Ajay Anand, CEO της εταιρείας Rare Carat, υποστηρίζει ότι το κεντρικό διαμάντι μπορεί να ξεπερνά τα 30 καράτια και, λόγω της άψογης καθαρότητας και του χρώματός της, η αξία της ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Laura Taylor, ειδικός στα δαχτυλίδια αρραβώνων της Lorel Diamonds, εκτίμησε το κεντρικό διαμάντι μεταξύ 15 και 20 καρατίων, με την τιμή να ξεπερνά τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Τόνισε μάλιστα ότι η οβάλ κοπή είναι γνωστή για το πλούσιο εσωτερικό της, που μεγιστοποιεί τη λάμψη από κάθε γωνία.



Η ίδια πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα «σκανδαλωδώς εντυπωσιακό δαχτυλίδι» που ταιριάζει απόλυτα σε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του κόσμου.

Τα πιο εντυπωσιακά μονόπετρα όλων των εποχών

Το νέο κόσμημα της Χεορχίνα, που είναι πιθανότατα τοποθετημένο σε πλατίνα, επισφραγίζει τον αρραβώνα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγο αφότου η ίδια είχε φορέσει ένα άλλο εντυπωσιακό δαχτυλίδι σε κοπή σμαραγδιού, το οποίο ωστόσο ωχριά μπροστά στο νέο απόκτημα. Οι φήμες για γάμο είχαν ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Ρονάλντο την είχε αποκαλέσει «σύζυγό» του, όμως τώρα η επιβεβαίωση ήρθε με τον πλέον εκθαμβωτικό τρόπο.

Το μονόπετρο της Χεορχίνα Ροντρίγκες προστίθεται στη λίστα με τα πιο θρυλικά δαχτυλίδια αρραβώνων στην ιστορία, δίπλα σε άλλα που έχουν αφήσει εποχή, όχι μόνο για την αξία τους, αλλά και για την ιστορία που τα συνοδεύει.

Ποιες τα φόρεσαν:

Elizabeth Taylor

Το θρυλικό διαμάντι Krupp των 33.19 καρατίων που της χάρισε ο Richard Burton, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία των κοσμημάτων.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Ρίτσαρντ Μπάρτον και το θηριώδες μονόπετρο (IMAGO / Bridgeman Images)

Beyoncé

Το δαχτυλίδι που της έδωσε ο Jay-Z, ένα διαμάντι σε κοπή σμαραγδιού 18 καρατίων, είναι από τα πιο πολύτιμα και κομψά μονόπετρα του κόσμου.

Mariah Carey

Η ίδια είχε δεχτεί πρόταση γάμου με ένα διαμάντι 35 καρατίων, ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν ποτέ φορεθεί από διάσημη.