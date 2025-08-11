Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας (pic)

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσε πως αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να ενώσουν τις ζωές τους με ιερά δεσμά του γάμου.

Οι δύο τους βρίσκονται σε σχέση από το 2016, όταν και ο Κριστιάνο, αγωνιζόταν στην Ρεάλ Μαδρίτης και μαζί έχουν αποκτήσει δυο κόρες. Στη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε η Τζορτζίνα, ακουμπά το χέρι του CR7, με το εντυπωσιακό μονόπετρο να ξεχωρίζει γράφοντας στη λεζάντα το εξής μήνυμα: «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου»