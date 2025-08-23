Ρεκόρ που δεν ξανάγινε: Ο Κριστιάνο έσπασε άλλη μια 100άρα και γράφει ιστορία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε ακόμη ένα κατόρθωμα στη μυθική του καριέρα, φτάνοντας τα 100 γκολ με την Αλ Νασρ. Το νέο του επίτευγμα ήρθε στον τελικό του Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 5-3 στα πέναλτι από την Αλ Αχλί.

Με αυτό το γκολ, ο Πορτογάλος έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει ξεπεράσει τα 100 τέρματα με τέσσερις διαφορετικούς συλλόγους, αλλά και με την εθνική Πορτογαλίας. Ένα ρεκόρ που δείχνει το αξεπέραστο μέγεθος της πορείας του.

Η διαδρομή του ξεκίνησε με 145 γκολ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κορυφώθηκε με 450 στη Ρεάλ Μαδρίτης, συνεχίστηκε με 101 στη Γιουβέντους, ενώ με την εθνική του ομάδα μετρά ήδη 139. Πλέον, η Αλ Νασρ μπαίνει κι αυτή στη λίστα με τα «100άρια» του.

Ακόμα και όταν δεν σηκώνει τρόπαια, ο Κριστιάνο φροντίζει να παραμένει στην κορυφή της ποδοσφαιρικής ιστορίας, κάνοντας τα ρεκόρ να μοιάζουν… συνήθεια.

