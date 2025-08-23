Premier League: Η Τότεναμ πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-2) στο Έτιχαντ και έπιασε κορυφή

Η Τότεναμ, επικράτησε με 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα μετά το νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στη Μπέρνλι. Από την άλλη πλευρά η Μάντσεστερ Σίτι μετά το θριαμβευτικό της πέρασμα από το Μολινό, πραγματοποίησε μια κακή εμφάνιση, πληρώνοντας τα αμυντικά της λάθη με αποτέλεσμα να υποστεί την πρώτη ήττα στη σεζόν.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη φάση στην αναμέτρηση καταγράφηκε από τους γηπεδούχους στο 28ο λεπτό με τον Χάλαντ να κάνει εκπληκτική ατομική ενέργεια, να πασάρει στον Μαρμούς αλλά ο Αιγύπτιος δεν κατάφερε να νικήσει σε τετ α τετ τον Βικάριο. Έξι λεπτά αργότερα η Τότεναμ, εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας της Σίτι, ο Ριτσάρλισον έφυγε ωραία στο χώρο μοίρασε στον Τζόνσον και ο τελευταίος με ωραίο πλασέ έκανε το 1-0 για τα «Σπιρούνια».

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Τράφορντ να κάνει σοβαρό λάθος και τον Παλίνια να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, πετυχαίνοντας παράλληλα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Τότεναμ.

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν κατάφερε να βρει κάποιο γκολ που θα την ξαναέβαζε στο ματς με μοναδική ευκαιρία από πλευράς «πολιτών» στο δεύτερο μέρος να καταγράφεται στο 83ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπερνάντο Σίλβα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι ενδεκάδες:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Στόουνς, Ντίας, Λιούις, Αϊτ-Νουρί, Ράιντερς, Γκονζάλες, Τσερκί, Μπομπ, Μαρμούς, Χάαλαντ.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Φαν ντε Φεν, Ρομέρο, Σπενς, Πόρο, Παλίνια, Μπετανκούρ, Σαρ, Τζόνσον, Κούντους, Ριτσάρλισον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής