Premier League: Πάρτι της Μάντσεστερ Σίτι στο Μολινό - Ξεκίνημα με τριάρα για την Τότεναμ

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε η πρώτη αγωνιστική της Premier League το Σάββατο (16/8) με την Μάντσεστερ Σίτι, να περνά άνετα από το Μολινό και την Τότεναμ, να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στη Μπερνλι με μπροστάρη τον Ριτσάρλισον.

Σαν «σίφουνας» πέρασε η Μάντσεστερ Σίτι από το Μολινό, που επικράτησε της Γούλβς με 4-0 και πήρε τους πρώτους της τρεις βαθμούς στο νέα σεζόν της Premier League. Οι «Πολίτες» άνοιξαν το σκορ στο 34ο λεπτό, όταν μετά από ωραίο τσίμπημα της μπάλας του Ρέιντερς, ο Ρίκο Λιούς, είδε τον Χάλαντ και ο Νορβηγός φορ δεν δυσκολεύτηκε σε κενή εστία να κάνει το 1-0.

Τρία λεπτά αργότερα η άμυνα των γηπεδούχων έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, οι φιλοξενούμενοι το εκμεταλλεύτηκαν και ο Ρείντερς με όμορφο πλασέ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Στο 63ο λεπτό οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα, πάτησαν ξανά στην περιοχή των «λύκων», ο Ρέιντερς γύρισε ωραία τη μπάλα στον Χάλαντ και εκείνος με δυνατό σουτ έκανε το 3-0, πετυχαίνοντας παράλληλα το δεύτερο του γκολ στον αγώνα.

Η Γούλβς δεν μπόρεσε να βγάλει καμία αντίδραση και στο 81ο λεπτό ο Τσέρκι με ένα εξαιρετικό διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Ιδανικό ξεκίνημα με «υπογραφή» Ριτσάρλισον για την Τότεναμ

Η Τότεναμ, επικράτησε με 3-0 της Μπέρνλι, με πρωταγωνιστές τους Ριτσάρλισον, Κούντους και Τζόνσον. Τα «σπιρούνια» άφησαν πίσω τους τον εφιαλτικό τελικό του Super Cup, κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, και ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο την πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Τόμας Φρανκ, άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Κούντους να σερβίρει στον Ριτσάρλισον και τον Βραζιλιάνο φορ να εκτελεί στην κίνηση για το 1-0.

Το 2-0 ήρθε για την Τότεναμ, ήρθε στο 60ο λεπτό με τον Κούντους και τον Ριτσάρλισον να συνεργάζονται ξανά, με τον τελευταίο να πιάνει ένα εκπληκτικό γυριστό και να δίνει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Το τελικό 3-0 της αναμέτρησης διαμόρφωσε έξι λεπτά αργότερα ο Τζόνσον με ωραίο τσίμπιμα σε τετ α τετ με τον Ντουμπράφκα.

«Ονειρική» επιστροφή με τριάρα για την Σάντερλαντ

Η Σάντερλαντ, επέστρεψε έπειτα από οκτώ χρόνια στα σαλόνια της Premier League, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση, καθώς επικράτησε με 3-0 της Γουέστ Χαμ και πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα. Οι δυο ομάδες πήγαν χωρίς σκορ στα αποδυτήρια αλλά οι γηπεδούχοι «ξέσπασαν» στο δεύτερο μέρος με τους Μαγιέντα (61') και Μπάλαρντ (73') να πετυχαίνουν τα δυο πρώτα γκολ με κεφαλιά και τον Ισόντορ να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα» στις καθυστερήσεις διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Η Φούλαμ «χάλασε» την πρεμιέρα της Μπράιτον με γκολ στο 97'

Στο πρώτο της παιχνίδι στο «AMEX» η Μπράιτον κρατούσε το τρίποντο στα χέρια της αλλά ο Μουνίζ στην τελευταία φάση ισοφάρισε για τη Νιούκαστλ και οι δυο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό. Σε μία αναμέτρηση με λίγες καλές στιγμές οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με τον Ο΄Ράιλι, να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 53ο λεπτό.

Οι «γλάροι» δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα αλλά στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Μουνίζ με σουτ από κοντά έκανε το 1-1 και «χάλασε» την πρεμιέρα της ομάδας του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα που έμειναν εκτός αποστολής για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ 4-2

Άστον Βίλα - Νιούκαστλ 0-0

Τότεναμ - Μπέρνλι 3-0

Μπράιτον - Φούλαμ 1-1

Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ 3-0

Γούλβς - Μάντσεστερ Σίτι 0-4

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπρέντφορντ (17/8, 16:00)

Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας (17/8, 16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ (17/8, 18:30)