Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ 4-2: Κιέζα και Σαλάχ λύτρωσαν τους Ρεντς στη πρεμιέρα

Premier League is back! Η Λίβερπουλ έκανε τα... εύκολα δύσκολα, πέταξε αρχικά στα σκουπίδια το προβάδισμα των δύο τερμάτων επί της Μπόρνμουθ, όμως «λυτρώθηκε» στο 88' χάρη στον Φεντερίκο Κιέζα. Οι γηπεδούχοι άγγιξαν μια σπουδαία ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Σεμένιο, όμως η αύρα του Ζότα στο συγκινητικό Άνφιλντ έδωσε στους Ρεντς τους τρεις βαθμούς. «Κερασάκι» στην αναμέτρηση το γκολ του Σαλάχ στις καθυστερήσεις.

We are so back. pic.twitter.com/CGfAj5NVc5 — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

Το ματς

Υπό το συγκινητικό κλίμα στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, η Λίβερπουλ μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και απείλησε μόλις στο 4', με το σουτ του Σαλάχ να καταλήγει σε κόρνερ, έπειτα από την εκτίναξη του Πέτροβιτς. Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα δύο λεπτά αργότερα με τον Σεμένιο, ο οποίος αν και από πλεονεκτική θέση, δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία στο έξυπνο γύρισμα του Τρουφέρ.

Ο... αγγλικός ρυθμός του πρώτου τέταρτου κόπασε για λίγο, με την Μπόρνμουθ να φτάνει μια «ανάσα» από το γκολ στο 35'. Ο Τάβερνιερ βρέθηκε ανενόχλητος στο ύψος του πέναλτι, όμως το τελείωμα του κατέληξε σε... πασούλα στον Άλισον.

Η Λίβερπουλ τιμώρησε άμεσα τα «κεράσια», αφού ο Εκιτικέ στο 37' κέρδισε τις κόντρες, βρέθηκε στο τετ α τετ με τον Πέτροβιτς και άνοιξε λογαριασμό για την νέα του ομάδα, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Hugo Ekitike is the first ever Frenchman to score and assist on his Premier League debut. 🇫🇷 pic.twitter.com/6KAkSZ98bw — Squawka (@Squawka) August 15, 2025

Οι παίκτες του Σλοτ ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο με το πόδι στο «γκάζι» και στο 49' διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Χάκπο. Ο Ολλανδός εξτρέμ πήρε την μπάλα από τον Εκιτικέ στο ύψος της περιοχής της Μπόρνμουθ, «έφτιαξε» τον χώρο για την εκτέλεση του με δύο διαδοχικές εκτελέσεις και πλάσαρε υποδειγματικά για το 2-0 της Λίβερπουλ. Οι δύο σκόρερ των Ρέντς αφιέρωσαν τα τέρματα τους στον Ζότα, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στο Άνφιλντ.

Ο ΜακΆλιστερ έφτασε κοντά στο 3-0 λίγα λεπτά αργότερα, όμως ο Πέτροβιτς με μια εκπληκτική εκτίναξη κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι... ξεπλήρωσαν τον Σέρβο τερματοφύλακα και μείωσαν σε 2-1, χάρη στο όμορφο γύρισμα του Μπρούκς και το ιδανικό τελείωμα του Σεμένιο στο 64'.

Η Μπόρνμουθ υπενθύμισε σε όλους τι εστί Premier League και στο 77' έφερε στα ίσα το παιχνίδι. Ο Σεμένιο πήρε την μπάλα από τα όρια της δικής του περιοχής, έτρεξε ολόκληρο το γήπεδο χωρίς να μπορέσει να τον σταματήσει κανείς και σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, «παγώνοντας» τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Η λύτρωση για τη Λίβερπουλ ήρθε στο 88' με τον Κιέζα να βάζει ξανά σε θέση οδηγού τους κόκκινους του Μέρσεϊσάιντ, πριν ο Σαλάχ «κλειδώσει» το τρίποντο στις καθυστερήσεις.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κερκέζ, Σόμποσλαϊ, ΜακΆλιστερ, Σαλάχ, Χάκπο, Βιρτς, Εκιτικέ

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Σμιθ, Ντακιτέ, Σένεσι, Τρουφέ, Σκοτ, Άνταμς, Μπρουκς, Τάβερνιερ, Σεμένιο, Εβανίλσον