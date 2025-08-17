Αναλυτικά οι σημερινές αναμετρήσεις: Ξεχωρίζει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ
Μεγάλο ντέρμπι στην Premier League και αρκετή δράση σε Ισπανία περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αγώνων.
Μετά την επίσημη έναρξη της Premier League και της La Liga, η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται δυναμικά την Κυριακή (17/8) με πλήθος ενδιαφερουσών αναμετρήσεων.
Στην Αγγλία, ξεχωρίζει με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ στο Όλντ Τράφορντ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Τσέλσι υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας και η νεοφώτιστη Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκινά την πορεία της απέναντι στην Μπρέντφορντ.
Στην Ισπανία, η Αθλέτικ Μπιλμπάο αντιμετωπίζει τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας. Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκινά τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Εσπανιόλ, ενώ η Θέλτα κοντράρεται με τη Χετάφε.
Στα της Ελλάδας, Άρης και Αστέρας Τρίπολης AKTOR πραγματοποιούν στις 20:00 τη δική τους «πρόβα τζενεράλε» εν όψει της επερχόμενης σεζόν.
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
- 13:15 Eredivisie Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ / Novasports Prime
- 14:00 Championship Ίπσουιτς – Σουθάμπτον / COSMOTE SPORT 3 HD
- 15:30 Eredivisie Τβέντε – Αϊντχόφεν / Novasports 2 HD
- 16:00 Premier League Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας / Novasprts Premier League
- 16:00 Premier League Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ / Novasprts Start
- 17:30 Liga Portugal Ρίο Άβε – Νασιονάλ / COSMOTE SPORT 3 HD
- 18:00 La Liga Θέλτα – Χετάφε / Novasports 2 HD
- 18:30 Premier League Μαν. Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ / Novasports Premier League
- 20:00 Φιλικό Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / Novasports Prime
- 20:30 La Liga Αθλέτικ- Σεβίλλη / Novasports Start
- 22:15 Κύπελλο Ιταλίας Μίλαν – Μπάρι / Novasports Prime
- 22:30 Liga Portugal Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα / COSMOTE SPORT 1 HD
- 22:30 La Liga Εσπανιόλ – Ατλέτικο / Novasports 1 HD