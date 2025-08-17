Αναλυτικά οι σημερινές αναμετρήσεις: Ξεχωρίζει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ

Μετά την επίσημη έναρξη της Premier League και της La Liga, η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται δυναμικά την Κυριακή (17/8) με πλήθος ενδιαφερουσών αναμετρήσεων.

Στην Αγγλία, ξεχωρίζει με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ στο Όλντ Τράφορντ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Τσέλσι υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας και η νεοφώτιστη Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκινά την πορεία της απέναντι στην Μπρέντφορντ.

Στην Ισπανία, η Αθλέτικ Μπιλμπάο αντιμετωπίζει τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας. Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκινά τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Εσπανιόλ, ενώ η Θέλτα κοντράρεται με τη Χετάφε.

Στα της Ελλάδας, Άρης και Αστέρας Τρίπολης AKTOR πραγματοποιούν στις 20:00 τη δική τους «πρόβα τζενεράλε» εν όψει της επερχόμενης σεζόν.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: