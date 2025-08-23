Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ομάδα της Ρουμανίας ξεκινάει το πρωτάθλημα με -94 βαθμούς

Η κλήρωση των playoffs της Ρουμανίας, έγινε λόγος για να ξεσπάσει... σκάνδαλο στη Ρουμανία! Οι δύο υπεύθυνοι της διαδικασίας, ήταν λίγο... άτσαλοι με τα μπαλάκια της κλήρωσης, τα μπολ ήταν ασυνήθιστα μεγάλα και η καχυποψία χτύπησε «κόκκινο».

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και νέο «χτύπημα» για το ρουμανικό ποδόσφαιρο. Η Κραϊόβα βρίσκεται σε μια εντελώς παράξενη κατάσταση. Στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής, η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν παλαιότερα ο Κριστιάν Κίβου μόλις υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία της Ρουμανίας.

«Μαφία που έχει σφετεριστεί το ρουμανικό ποδόσφαιρο»

Μια μάλλον παράξενη τιμωρία, για να μην πω περισσότερα, επιβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRF). Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Κραϊόβα υπό αυτές τις συνθήκες, καθώς ο απευθείας υποβιβασμός θα ήταν το καλύτερο σενάριο.

Το γεγονός παραμένει ότι η μοίρα της ομάδας είναι πιο αβέβαιη από ποτέ και θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να μειώσει τα χρέη της έως τις 3 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής επί του θέματος. Αυτό συμβαίνει τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου απάντησε στο «gsp.ro», αποκαλώντας την Ομοσπονδία «μαφία που έχει σφετεριστεί το ρουμανικό ποδόσφαιρο» και ζητώντας μάλιστα «μια νέα ομοσπονδία» που θα παραγκωνίσει μια συγκεκριμένη «κλίκα απατεώνων».

Ο σύλλογος είναι γεμάτος χρέη σε πρώην παίκτες και υπαλλήλους, και οφείλει επίσης χρήματα στην Ντιναμό Βουκουρεστίου σε σχέση με έναν αγώνα του Κυπέλλου Ρουμανίας. Έτσι, δεν μπόρεσε να λάβει την άδεια παραμονής στη 2η κατηγορία και θα ξεκινήσει τη σεζόν 2025-2026 με τουλάχιστον... 94 βαθμούς ποινής!