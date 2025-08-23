Νότιγχαμ Φόρεστ: Οι υποψηφιότητες για τον πάγκο με φαβορί έναν... Έλληνα

Η Premier League έχει ξεκινήσει και η Νότιγχαμ Φόρεστ άρχισε με... το δεξί τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο - κατά γενικότερη ομολογία - καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, νικώντας με 3-1 την Μπρέντφορντ.



Ο τεχνικός της, Νούνο Εσπίριντο Σάντο, ξεκαθάρισε πως τον τελευταίο καιρό οι σχέσεις του με τον ιδιοκτήτη του αγγλικού κλαμπ, Βαγγέλη Μαρινάκη, έχουν ψυχρανθεί. Υπονοώντας με αυτόν τον τρόπο πως η «πόρτα της εξόδου» είναι ανοικτή.



Σύμφωνα λοιπόν με τη βρετανική «The Sun», η διοίκηση των «Reds» έχει ήδη αρχίσει το... ψάξιμο και έχει διαμορφώσει μία λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Πορτογάλου προπονητή.



Τα ονόματα που λογίζονται ως φαβορί



Στην υψηλότερη θέση αυτής, φαίνεται πως φιγουράρουν τα ονόματα των Ζοσέ Μουρίνιο και Άγγελου Ποστέκογλου, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.



Όμως, ο πρώτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην... άκρη του πάγκου της Φενέρμπαχτσε και έχει ένα χρόνο ακόμη στο συμβόλαιό του με την τούρκικη ομάδα, την ώρα όπου ο Ελληνοαυστραλός είναι πλήρως διαθέσιμος, καθώς τη θέση του στον πάγκο της Τότεναμ πήρε ο Τόμας Φρανκ.