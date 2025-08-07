Ο... Μιραλάς που θέλει ο Μεντιλίμπαρ και οι ματιές Ολυμπιακού στο ρόστερ της Νότιγχαμ

Αποτελεί κυρίαρχο θέμα συζήτησης τις τελευταίες μέρες στον Ολυμπιακό ο αριθμός των ξένων που θα δηλωθούν στη λίστα της UEFA ενόψει της League Phase του Champions League. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώνει μέχρι 17 αλλοδαπούς (κοινοτικούς και ξένους) και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φτάσει τους 20, χωρίς να υπολογίζουμε τις 2-3 προσθήκες που αναμένονται ακόμη.

Οι αποχωρήσεις του Κρίστοφερ Βέλντε, ο οποίος συνεχίζει στο MLS με τη φανέλα των Πόρτλαντ Τίμπερς και του Γέφτε Μπετανκόρ, ο οποίος αναχώρησε ήδη για την Ισπανία προκειμένου να ενταχθεί ως δανεικός στο ρόστερ της Αλμπαθέτε βοήθησαν να μειωθεί ο αριθμός και να φτάσει το ρόστερ πιο κοντά στο επιθυμητό. Εκείνος, επίσης, που μετράει αντίστροφα είναι ο Ρούμπεν Βέζο, ο οποίος απλά συμμετέχει στην προετοιμασία μέχρι να βρει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη. Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στον ρεαλιστικό στόχο των 17.

Στην παρούσα φάση οι ξένοι στο ρόστερ είναι οι Πιρόλα, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Μπρούνο, Κοστίνια, Ροντινέι, Εσε, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Γιαζίτζι,. Καμπελά, Στρεφέτσα, Ζέλσον, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι τι θα προκύψει όταν κλείσει το ρόστερ, καθώς αναμένεται να γίνουν άλλες δύο μεταγραφές το λιγότερο. Ενας αριστερός στόπερ, ένας ακόμη εξτρέμ και τρίτος επιθετικός.

Ακόμη στον... αέρα ο Μασούρας

Μια λύση που θα διευκόλυνε την κατάσταση θα ήταν να μείνει ως τρίτο ψευτοεννιάρι (false 9) ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία ως βασική επιλογή και ήδη υπάρχουν ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει. Το ζητούμενο είναι αν θα καλύψουν και τα «θέλω» του έμπειρου ποδοσφαιριστή όχι μόνο από πλευράς αγωνιστικής, αλλά και στο οικονομικό σκέλος.

Η δεύτερη περίπτωση είναι να αποκτηθεί ένας Έλληνας στράικερ (Κουλούρης;), ο οποίος, όμως, θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα του πάγκου, καθώς βασικές επιλογές παραμένουν οι Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ. Μία τρίτη σκέψη είναι να πουληθεί ο Ορτέγκα, αν έρθει καλή πρόταση από το εξωτερικό και να αντικατασταθεί από Έλληνας αριστερό ακραίο αμυντικό, με τα ονόματα του Τσιμίκα (σ.σ. από δύσκολο έως απίθανο) και του Γιαννούλη να έχουν ακουστεί, αλλά σε εντελώς θεωρητική βάση.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κόψει τουλάχιστον δύο ή τρεις, είτε από τους υπάρχοντες είτε από αυτούς που θα έρθουν, αν τελικά είναι όλοι αλλοδαποί, με τον Βάσκο κόουτς, ωστόσο, να έχει κι άλλη λύση στη φαρέτρα του…

Το εναλλακτικό πλάνο του Βάσκου με νέο... Μιραλάς

Στις τελευταίες συζητήσεις που έγιναν ανάμεσα στον Βάσκο τεχνικό και τα στελέχη της διοίκησης, ο «Μέντι» ζήτησε έναν επιθετικό, ο οποίος να μπορεί να παίζει και στα «φτερά», προκειμένου με έναν ποδοσφαιριστή να καλύψει δύο ή τρεις θέσεις. Συγκεκριμένα, ο έμπειρος κόουτς ζήτησε έναν επιθετικό στο στιλ του Κέβιν Μιραλάς, ο οποίος με την ίδια ευκολία μπορούσε να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και στις δύο πτέρυγες.

Αν βρεθεί ο κατάλληλος, με ένα σμπάρο ο Ολυμπιακός θα καλυφθεί σε όλη την επιθετική τριάδα κι αυτό σημαίνει ένας ξένος λιγότερος για τη λίστα της UEFA! Το αν έχει υποδείξει και συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που να μπορεί να καλύψει με επιτυχία αυτό το ρόλο θα το μάθουμε σύντομα. Ηδη, ωστόσο, ακούστηκαν μερικά ονόματα που έχουν βαρύ βιογραφικό και μεγάλο ενδιαφέρον, αν κι εφόσον...

Κάρμο, Ζότα και Ντενίς...

Στο μεταξύ, αποτελεί συνήθεια που έγινε λατρεία τα τελευταία χρόνια από τις κινήσεις του Ολυμπιακού κάθε καλοκαίρι να γίνονται κάποιες ή μέσω Νότιγχαμ ή από τη Νότιγχαμ λόγω της κοινής ιδιοκτησίας. Από τη στιγμή που η αγγλική ομάδα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει μια θέση στο Champions League, οι δύο σύλλογοι έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν μεταγραφικό αλισβερίσι.

Αν ρίξουμε μια ματιά στο ρόστερ της Φόρεστ υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν δυνητικά να απασχολήσουν τους νταμπλούχους Ελλάδας. Ο πρώτος είναι ο γνωστός και μη εξαιρετέος Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στο μικροσκόπιο του Νούνο Εσπίριτο, έχοντας χάσει, ωστόσο, τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα.

Κάτι που σημαίνει πως η θα συμβιβαστεί στο ρόλο της ρεζέρβας ή θα ψάξει για άλλη ομάδα. Θα βρει προσφορά που να καλύπτει τις απαιτήσεις της ομάδας του ή θα ρίξει εκ νέου άγκυρες στον Πειραιά για να γυρίσει στον Ολυμπιακό; Δεν είναι τυχαίο, πάντως, ότι όσο είναι ανοικτό του θέμα του Αγκολέζου διεθνούς οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν πάρει άλλο αριστεροπόδαρο στόπερ.

Στο ρόστερ της Νότιγχαμ συναντάμε και τον 26χρονο Πορτογάλο εξτρέμ, Ζότα Σίλβα, ο οποίος είχε ακουστεί και πέρυσι για τον Πειραιά ως δανεικός. Ο κόουτς της Φόρεστ κράτησε τον συμπατριώτη του, ο οποίος, όμως, αγωνίζεται σχεδόν πάντα ως αλλαγή, με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Πολύ δύσκολη περίπτωση, αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο αγγλικός σύλλογος εξακολουθεί να κινείται στο παζάρι και για άλλους επιθετικούς παίκτες, οπότε τίποτα δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του μήνα...

Τέλος, στον αγγλικό σύλλογο ανήκει και ο 27χρονος Νιγηριανός επιθετικός Εμανουέλ Ντενίς, ο οποίος δεν είναι στις βασικές επιλογές, πέρυσι έπαιξε δανεικός στη Μπλάκμπερν και μένει ελεύθερος στο τέλος της περιόδου. Δεν είναι στα καλύτερά του, ωστόσο, είναι φορ με άλλα χαρακτηριστικά από αυτους που διαθέτει ο Ολυμπιακός, ενώ στα συν του συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι είναι πολύ γρήγορος και μπορεί με την ίδια ευκολία να παίξει και στα δύο «φτερά». Ιδωμεν...