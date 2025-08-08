Η ώρα και το κανάλι της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλ Τααβόν
Τελευταίο τεστ στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αλ Τααβόν.
Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας την Αλ Τααβούν από τη Saudi Pro League.
Ο αγώνας, που θα διεξαχθεί σήμερα, Παρασκευή (8/08), αποτελεί το τελευταίο φιλικό των «ερυθρολεύκων» επί ολλανδικού εδάφους. Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να βγάλει τα τελικά του συμπεράσματα εν όψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Ώρα και κανάλι μετάδοσης
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι COSMOTE Sport 1 HD.