Η ώρα και το κανάλι της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλ Τααβόν

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας την Αλ Τααβούν από τη Saudi Pro League.

Ο αγώνας, που θα διεξαχθεί σήμερα, Παρασκευή (8/08), αποτελεί το τελευταίο φιλικό των «ερυθρολεύκων» επί ολλανδικού εδάφους. Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να βγάλει τα τελικά του συμπεράσματα εν όψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ώρα και κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι COSMOTE Sport 1 HD.