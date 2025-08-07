Ολυμπιακός: «Πάγωσε» ο Μεντιλίμπαρ με Μπιανκόν - Γλίτωσε τα χειρότερα αλλά… μένει εκτός

Στιγμές ανησυχίας επικράτησαν στην προπόνηση του Ολυμπιακού, όταν ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε τραυματίας έπειτα από μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ο 25χρονος Γάλλος αμυντικός ένιωσε έντονο πόνο στο δεξί του γόνατο, στο οποίο στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε επέμβαση για ρήξη χιαστού, γεγονός που σήμανε συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο των Πειραιωτών.

Ο παίκτης μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου και στη συνέχεια υποβλήθηκε άμεσα σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καθησυχαστικά, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση του γιατρού της ομάδας, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκε συνδεσμική αστάθεια ούτε κάποια σοβαρή βλάβη που να απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

Ο Μπιανκόν θα ακολουθήσει για τις επόμενες τουλάχιστον 48 ώρες ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης με έμφαση στην ενδυνάμωση και τη φυσικοθεραπεία, προτού επανεκτιμηθεί η κατάστασή του από το ιατρικό τιμ. Μέχρι τότε, ο Ολυμπιακός μένει με τρεις διαθέσιμους στόπερ ,Πιρόλα, Ρέτσο και Καλογερόπουλο, ενόψει των επόμενων φιλικών που ολοκληρώνουν τη βασική προετοιμασία της ομάδας.