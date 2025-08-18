Αυτός είναι ο Σαντίνο Αντίνο: Όλα όσα είδαμε στην παράσταση που έδωσε απέναντι στη Ρίβερ Πλέιτ

Ο Σαντίνο Αντίνο, μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού, τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας κόντρα στη Ρίβερ Πλέιτ και στο κείμενο που ακολουθεί θα διαβάσετε τι έκανε στη διάρκεια της συμμετοχής του ο 19χρονος εξτρέμ που έχει ξετρελάνει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο ταλαντούχος ακραίος επιθετικός πραγματοποίησε την 24η φετινή του συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις (4 γκολ και 2 ασίστ), σε ένα γήπεδο-κολαστήριο απέναντι σε μια θρυλική ομάδα, με τον βαθμό δυσκολίας ασφαλώς να ξεπερνά τον μέσο όρο. Ο Αντίνο, τέσσερις φορές διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, ήταν ξανά βασικός στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης.

Το πρώτο που παρατηρεί κάποιος βλέποντας τη Γοδόι στο γήπεδο, είναι ότι επιλέγει το 4-4-2 στο ανασταλτικό σκέλος, με τον Αντίνο να πιέζει στην πρώτη γραμμή, παρέα με τον συμπαίκτη του σέντερ φορ. Φιλότιμος στο μαρκάρισμα, συνεπής στο πρέσινγκ, δείγμα της τακτικής του παιδείας, είδε την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, με γκολάρα του Ντριούσι (πλασέ εκτός περιοχής στο «παράθυρο») σε μια επίθεση που εκδηλώθηκε στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Ήταν μια φάση δηλαδή στην οποία δεν είχε καμία συμμετοχή...

Πρώτη του ενέργεια στο 6ο λεπτό όταν κέρδισε μια κόντρα κι επιχείρησε να αλλάξει γρήγορα τη μπάλα, με τους γηπεδούχους να μπλοκάρουν γρήγορα την πορεία της μπάλας και να την ανακτούν άμεσα. Μονότερμα το ματς στα πρώτα του λεπτά, η Γοδόι δυσκολευόταν να φτάσει έως τη γραμμή της σέντρας.

Ασίστ μετά από κούρσα και δεύτερη τρία λεπτά μετά!

Η κλάση του Αντίνο φάνηκε μόλις στο 9ο λεπτό όταν μετά από πάσα που δέχθηκε, έφερε τη μπάλα μπροστά του με το κεφάλι, πέρασε σαν σταματημένο τον προσωπικό του αντίπαλο με φοβερή ταχύτητα, πάτησε περιοχή και πάσαρε ιδανικά στο πρώτο δοκάρι στον Αουσμέντι για να γίνει έτσι το 1-1, στην πρώτη ουσιαστικά κόντρα επίθεση των φιλοξενούμενων!

Δύο λεπτά αργότερα, σε νέα κόντρα των γηπεδούχων βρέθηκε έξω από την περιοχή κεντρικά, πάσαρε κάθετα με τη μία, για να δώσει έτοιμο γκολ με νέα ασίστ, αλλά το 1-2 δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ (οριακό) του σκόρερ Αλταμίρα. Δαίμονας πραγματικός ο πιτσιρικάς με το 27 στη φανέλα έδινε την αίσθηση ότι παίζει πιο γρήγορα κι απ' τη... σκιά του, χωρίς την παραμικρή διάθεση υπερβολής.

Αμέσως μετά το 2-1 του Γκαλόπο στο 19', με την άμυνα των φιλοξενουμένων να κάνει παιδικά λάθη, ο Σαντίνο Αντίνο με περίσσιο θράσος, ταλαιπώρησε τον δεξιό μπακ της Ρίβερ για ακόμη μία φορά. Τον ξεπέρασε σαν σταματημένο, σέντραρε χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, αλλά οι αμυντικοί πρόλαβαν τον Αουσμέντι που βρήκε τελικά το 2ο γκολ του στο 29' από το σημείο του πέναλτι, έπειτα από φάση που εκδηλώθηκε από τη δεξιά πτέρυγα.

Παρά τις μεγάλες αμυντικές της αδυναμίες η Γοδόι ήταν φωτιά και λάβρα στις αντεπιθέσεις, με τον Αντίνο να αποτελεί σημείο αναφοράς, ενώ είναι αξιοσημείωτο πως παρότι μόλις 174 εκατοστά έμπαινε... καμικάζι στις προσωπικές μονομαχίες! Σε μια τέτοια άφησε στο έδαφος τον Μπούστος (χωρίς φάουλ), ο οποίος χρειάστηκε ιατρική βοήθεια και τελικά αντικαταστάθηκε στο 35' για να πάρει τη θέση του ο αριστεροπόδαρος Ακούνια, για να αλλάξει αμοιβαία θέση με τον Κάσκο.

Υπήρξαν φάσεις που όταν χανόταν η μπάλα στο επιθετικό τρίτο για την ομάδα του, ο Σαντίνο Αντίνο γύριζε για να βοηθήσει στην άμυνα με φουλ σπριντ... Στοιχεία παίκτη με τρομερή ωριμότητα και εντυπωσιακή προσαρμογή στο υψηλό επίπεδο, παρά την απειρία της ηλικίας.

Στο 49' ο Καστάνιο χρειάστηκε να σταματήσει με δυνατό φάουλ μία από τις επελάσεις του Αντίνο μεταξύ κέντρου και περιοχής. Από την εικόνα του πιτσιρικά σε ένα μόνο ημίχρονο, φάνηκαν ξεκάθαρα οι λόγοι που τον θέλει διακαώς ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος λογικά θα... ξενύχτησε με τους συνεργάτες του για να τον παρακολουθήσουν στη ζωντανή ροή του ματς.

Δυστυχώς, η Γοδόι πληρώνοντας ένα ακόμη αστείο λάθος στην άμυνά της βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ στο 45+5', μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Γκαλόπο από το ύψος του πέναλτι (3-2).



Στο ίδιο έργο θεατές και στο β' ημίχρονο

Το β' μέρος ξεκίνησε όπως το πρώτο με την άμυνα της Γοδόι να πελαγοδρομεί και ο Ντριούσι να βρίσκει μετά από αλλεπάλληλες κόντρες εκτός περιοχής την ευκαιρία να γράψει το 4-2 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ (49'). Με άμυνα-σουρωτήρι η ομάδα του Αντίνο, αδίκησε την προσπάθεια του νεαρού αριστερού εξτρέμ και των συμπαικτών του στην αντεπίθεση.

Στο 55' σε μια προσπάθεια για νέα επέλαση, ο Σαντίνο φρέναρε με φάουλ. Δύο λεπτά αργότερα, είχαμε επανάληψη του ίδιου σκηνικού με τον Κάσκο να ανατρέπει τον Αντίνο και να τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Με δύο κουβέντες ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού για το αριστερό «φτερό» της επίθεσης, έκανε αλλαγή τον βασικό δεξιό μπακ στο 35' και έγινε αιτία να κιτρινιστεί στο 55' ο αντικαταστάτης του... Μόνιμη απειλή με το πού έπαιρνε τη μπάλα, σταματούσε μόνο με φάουλ.

Στα αξιοσημείωτα της παρουσίας του το γεγονός του ασφυκτικού πρέσινγκ στο σημείο που χανόταν η μπάλα, αλλά και η διαγώνια κίνηση για να μετατραπεί σε δεύτερο κυνηγό όταν οι συμπαίκτες του δημιουργούσαν από την απέναντι πτέρυγα με τον επίσης επικίνδυνο Αλταμίρα.

Στο 67' πέρασε δύο αντιπάλους, τον δεύτερο με τούνελ για να κοντράρει σε τρίτο και η μπάλα να καταλήξει άουτ. Το λες και ποδοσφαιρικό θράσος ότι επιχείρησε να περάσει ανάμεσα από τρεις και λίγο έλειψε να τα καταφέρει... Μπουκαδόρος, σαΐτα και με τσαμπουκά στο παιχνίδι του, δεν άφησε την άμυνα της Ρίβερ σε ησυχία, παρότι η ομάδα του μεσοαμυντικά ήταν τραγική, ειδικά όσες φορές η μπάλα έφτασε εντός περιοχής. Στα συν του ότι βρέθηκε ουκ ολίγες φορές έξω από την περιοχή της ομάδας του, προκειμένου να βοηθήσει ανασταλτικά.

Στο 76' σε νέα του επέλαση, ο Κάσκο τον γκρέμισε φλερτάροντας με την κόκκινη κάρτα. Για την ιστορία το Sofa Score τον βαθμολόγησε με 7,1 συμπεριλαμβάνοντάς τον στην κορυφαία τριάδα της Γοδόι μαζί με τον σκόρερ Αουσμέντι και τον δεξιό εξτρέμ Αλταμίρα.

Το κερασάκι στην τούρτα της απόδοσής του ήρθε στο 86' όταν έπειτα από κλέψιμο νέα εφόρμηση, η μπάλα έφτασε στον Μπαρέα εκείνος σούταρε, για να ακολουθήσει την απόκρουση ο Γκονζάλες και να γράψει το 4-3. Σε ακόμη ένα γκολ, ο Αντίνο ήταν ο δημιουργός της φάσης, αλλά δυστυχώς το VAR ακύρωσε το τέρμα, θεωρώντας ότι ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος στο πρώτο σουτ...

Για να κάνουμε σούμα, ο Αντίνο έδωσε δύο ασίστ, το ένα γκολ δεν μέτρησε ως οφσάιντ, ενώ δημιούργησε ένα ακόμη, το οποίο επίσης δεν μέτρησε μέσω VAR. Τη δουλειά του, όμως, να ζαλίσει την άμυνα των «μιγιονάριος» από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό την έκανε και με το παραπάνω... Τελευταίο του ενέργεια, ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 90+3' με τη μπάλα να κοντράρει, ενώ είχε πορεία προς την εστία.

Το... κακό της ιστορίας είναι ότι με τέτοιες εμφανίσεις η ομάδα του θα συνεχίζει να ζητά τον ουρανό με τ' άστρα για να τον παραχωρήσει. Ίδωμεν...