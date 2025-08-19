Κωνσταντίνος Αγγελακής: Το πρώτο βήμα σε ένα ταξίδι που μόλις ξεκινά

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανέκαθεν λάτρης της σκληρής δουλειάς και της πειθαρχίας, καλείται να καλύψει σημαντκά κενά στην επιθετική γραμμή των «ερυθρόλευκων» ενόψει της πρεμιέρας της Stoiximan Super League. Με τον Γιάρεμτσουκ τραυματία και τον Ελ Κααμπί μοναδικό διαθέσιμο φορ, ο Ισπανός κόουτς έψαχνε λύσεις. Και τότε, το βλέμμα του στράφηκε σε ένα 18χρονο παιδί που μέχρι χθες ανήκε στις Ακαδημίες. Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης δεν περίμενε να βρεθεί τόσο νωρίς στην πρώτη ομάδα.

Η πορεία του Αγγελάκη είναι μια ιστορία σκληρής δουλειάς και αδιάκοπης εξέλιξης. Ξεκινώντας από τη Δήμητρα Τρικάλων, όπως και ο Κώστας Φορτούνης, μετακόμισε το 2023 στην Ακαδημία του Αστέρα Τρίπολης, έναν από τους πιο παραγωγικούς «μαθητικούς» συλλόγους της Ελλάδας. Εκεί, το ταλέντο του δεν άργησε να ξεχωρίσει. Με 13 γκολ σε 28 αγώνες στην Κ19, ο Αγγελάκης τράβηξε τα βλέμματα, με Ουντινέζε και Αταλάντα να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους. Ωστόσο, ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στην Ελλάδα.

Το ρεκόρ και ένα ανέλπιστο ντεμπούτο

Ο Μίλαν Ράσταβατς, προπονητής του Αστέρα, είδε την προοπτική του και δεν δίστασε να τον ρίξει στα βαθιά. Στις 27 Απριλίου 2024, σε ηλικία μόλις 16 ετών, 8 μηνών και 20 ημερών, ο Αγγελάκης έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε ποτέ τη φανέλα του Αστέρα σε επαγγελματικό παιχνίδι, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Τάσου Μπακασέτα. Ακολούθησαν συμμετοχές στα play outs, στο Κύπελλο, αλλά και με τη δεύτερη ομάδα.

Το ταλέντο και η ωριμότητα

Με ύψος 1.97, ο Αγγελάκης διαθέτει εντυπωσιακά σωματικά προσόντα. Είναι δυνατός στον αέρα, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει εξαιρετική τεχνική και αίσθηση του γκολ. Αυτό που τον ξεχωρίζει όμως περισσότερο είναι η ωριμότητα, η ταπεινότητα και η αποφασιστικότητα που διαθέτει. Είναι ένας παίκτης με ξεκάθαρο στόχο: να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Η ιστορία του Κωνσταντίνου Αγγελάκη μόλις ξεκινά. Ένα παιδί που μέσα σε δύο χρόνια βρέθηκε από τα Τρίκαλα στο κατώφλι της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού. Ένας φορ που, όπως λένε όσοι τον ξέρουν, δεν έχει «ταβάνι». Και ένας παίκτης που, αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, θα δικαιώσει όσους βλέπουν σε αυτόν το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και πλέον, το μέλλον του βρίσκεται στα χέρια του. Η ιστορία του Κωνσταντίνου Αγγελάκη μόλις ξεκινά και το πρώτο του κεφάλαιο με την ερυθρόλευκη φανέλα μπορεί να γραφτεί στην επερχόμενη πρεμιέρα.