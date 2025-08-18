Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ ανεβάζει εσπευσμένα στην πρώτη ομάδα τον 18χρονο Κωνσταντίνο Αγγελάκη

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις φιλικές αναμετρήσεις που βρίσκονταν στο πρόγραμμα της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» και μετρά αντίστροφα για την έναρξη της Stoiximan Super League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR (23/8,20:00) σε ένα ματς που θα του λείπουν δυο πρωτοκλασάτοι παίκτες και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν θα έχει στη διάθεσή του και οριστικά τους Γκάμπριελ Στρεφέτσα, Ρεμί Καμπελά ενώ αμφίβολοι είναι και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με τον Ζέλσον Μάρτινς. Έτσι λοιπόν ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε να προβιβάσει στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών τον 18χρονο σέντερ φορ Κωνσταντίνο Αγγελάκη.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, πήρε μεταγραφή το φετινό καλοκαίρι από τον Αστέρα AKTOR στον Ολυμπιακό και εντάχθηκε κατευθείαν στη δεύτερη ομάδα των «ερυθρόλευκων» και με απόφαση του τεχνικού ηγέτη της ομάδας του Πειραιά θα προβιβαστεί στην πρώτη ομάδα, ξεκινώντας προπονήσεις από αύριο Τρίτη (19/8) και αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο Μεντιλίμπαρ τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην ομάδα της Αρκαδίας.

Την περασμένη σεζόν ο Αγγελάκης ήταν από τους παίκτες της Super League K19, πετυχαίνοντας με την δεύτερη ομάδα του Αστέρα AKTOR, 15 γκολ σε 31 ματς ενώ ξεχωρίζει και για τα σωματικά του προσόντα καθώς αν και είναι μόλις 18 ετών (γεν.2007) έχει ύψος 1.97μ. Αξίζει να σημειωθεί πως έχει κάνει και τρεις εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Αστέρα και είναι διεθνής με την Εθνική Νέων.