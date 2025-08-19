Η Πάφος κοιτάει το σεντόνι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (19/8)

Το απόγευμα, η Αλ Νασρ συγκρούεται με την Αλ Ιτιχάντ για το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας (15:00, COSMOTE SPORT 3 HD).



Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν τα playoffs του Champions League: η Φερεντσβάρος φιλοξενεί την Καραμπάγκ (22:00, COSMOTE SPORT 7 HD), ενώ η Πάφος επιχειρεί να γράψει ιστορία απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (22:00, COSMOTE SPORT 3 HD). Την ίδια ώρα, στη Γλασκώβη, οι Ρέιντζερς υποδέχονται την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (COSMOTE SPORT 2 HD).



Η βραδιά ολοκληρώνεται στην Ισπανία, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ξεκινά τη νέα σεζόν της La Liga απέναντι στην Οσασούνα (22:00, Novasports Prime).