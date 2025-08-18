Κύπελλο Ελλάδας: Πως θα λειτουργήσει το νέο φορμάτ - Πότε μπαίνει το Big5

Το Κύπελλο Ελλάδας έκανε σέντρα το τριήμερο 18-20 Αυγούστου με τον Παναιτωλικό και τον Λεβαδειακό να παίρνουν την πρόκριση με δύο εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Νίκη βόλου και Μακεδονικό και να συνεχίζουν στη νέα League Phase της διοργάνωσης.

Από τη φετινή σεζόν το σύστημα διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας, άλλαξε και από εδώ και στο εξής θα υπάρχει League Phase, playoffs και κατάργηση της παράτασης. Έτσι λοιπόν μετά τις προκρίσεις των δύο ομάδων της Stoiximan Super League και την Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος μετά την κλήρωση της πρώτης φάσης του θεσμού, συμπληρώθηκαν οι 11 ομάδες εξασφάλισαν θέσεις στη League Phase.

Αναλυτικά η λίστα των ομάδων

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

Ηλιούπολη

Έτσι, απομένουν ανοιχτά εννέα ακόμα εισιτήρια, προκειμένου να φτάσουμε στον αριθμό 20. Τα οποία και θα προκύψουν από τις επόμενες ισάριθμες αναμετρήσεις της Τρίτης (19/8) και Τετάρτης (20/8).

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Κύπελλο Ελλάδας

Δευτέρα 18/08

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη 19/08

Καλαμάτα-ΑΕΛ 17:00

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 17:00

Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά 17:00

Αιγάλεω-Παναργειακός 17:00

Καβάλα-Πανσερραϊκός 17:00



Τέταρτη 20/08

Καμπανιακός-Athens Kallithea 17:00

Πανιώνιος-Ηρακλής 17:00

Χανιά-Μαρκό 17:00

Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης 17:15

Το νέο format της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Με τη συμμετοχή των παραπάνω ομάδων θα δημιουργηθεί ο πίνακας κατάταξης της League Phase, ανάλογα με τη βαθμολογική θέση των ομάδων στην SL1 και SL2 2024-25. Με βάση αυτόν τον πίνακα θα δημιουργηθούν 5 γκρουπ δυναμικότητας, σε κάθε ένα από τα οποία θα συμμετάσχουν 4 ομάδες.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και θα παίξει 4 αγώνες, οι οποίοι θα είναι 2 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs.

Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

5ος με 12ο

6ος με 11ο

7ος με 10ο

8ος με 9ο

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.