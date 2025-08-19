Κύπελλο Ελλάδας: Νίκησε τον αξιόμαχο ΠΑΣ Γιάννινα ο Βόλος - Πρόκριση με ανατροπή για την ΑΕΛ

Πέντε αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τρίτης (19/8) για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Βόλο να παίρνει μια άνετη νίκη με 4-0 κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα που κατέβηκε στον συγκεκριμένο αγώνα με 12 ποδοσφαιριστές.

Οι Θεσσαλοί πέτυχαν δύο γρήγορα γκολ με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στο έβδομο λεπτό έγινε η σέντρα από δεξιά από τον Θαρθάνα, με κεφαλιά ψαράκι ο Κόμπα άνοιξε το σκορ. Τρία λεπτά μετά, σέντρα του Μακνί στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΣ, κεφαλιά του Λεγκίσι και 0-2. Στο 75ο λεπτό ο Χάμουλιτς με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ και τέσσερα λεπτά μετά διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Σε φάση διαρκείας αρχικά έγινε σουτ από τον Λεγκίσι, απέκρουσε ο Καπέρδας στη γραμμή, νέο σουτ από τον Τζόκα, κεφαλιά πάνω στη γραμμή από αμυντικό του ΠΑΣ που δεν κατάφερε να αποσοβήσει το τέταρτο γκολ του Βόλου.

ΠΑΣ Γιάννινα (Αλέκος Τάτσης): Γρηγορίου, Δούμας, Καπέρδας, Αθανασίου, Καφενζής, Τζοβάρας, Χαλάτσης, Γκόγκας, Ντεκουμές, Φλώρος, Γκρέστας.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Αντελέγιε, Σόρια (46' Μύγας), Σινανάι, Λαγωνίδης, Χέρμανσον (46' Κάργας), Κόμπα (46' Τζόκα), Μαρτίνες, Θαρθάνα, Λεγκίσι, Μακνί (64' Χάμουλιτς), Χουάνπι.

Η ΑΕΛ δυσκολεύτηκε κόντρα στην Καλαμάτα, το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την πρόκριση

Η ΑΕΛ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με την Καλαμάτα να προηγείται στο 33΄με το γκολ του Παμλίδη. Ο έμπειρος επιθετικός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του αλλά τη δεύτερη φορά που βρέθηκε απέναντι από το τέρμα της ΑΕΛ, σημάδεψε σωστά και με υπέροχο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Με την έναρξη της επανάληψης η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά, είχε δύο στατικές φάσεις και στο 54' έφερε το ματς στα ίσια με κεφαλιά του Τσάκλα στο δεύτερο δοκάρι. Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη συνέχισε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης, είχε περισσότερες δυνάμεις και διάθεση και έφτασε στην ανατροπή. Στο 77ο λεπτό ο Μούργος με υπέροχη προσπάθεια και εξαιρετικό διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσορνομάζ (69' Λεμονής), Τσέλιος, Μπονέτο (69' Φρίμπονγκ), Μορέιρα, Παμλίδης.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς (46' Κοσσονού), Τσάκλα, Φεριγκρά, Ατανάσοφ, Στάικος, Τούπτα, Μούργος, Γκρόζος (60' Βαρσάμης), Γκαράτε (60' Γιούσης).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Κυπέλλου Ελλάδας

Δευτέρα (18/08):

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη (19/08):

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-4

Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη (20/08):