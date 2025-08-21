Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τα γκρουπ δυναμικότητας για τη League Phase

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τα γκρουπ δυναμικότητας για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εν αναμονή για την κλήρωση της 3ης Σεπτεμβρίου. Είκοσι ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση, μέσα από τη νέα, πρωτότυπη φάση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ομάδες κατατάχθηκαν σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας, με τις τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) να βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ. Η League Phase θα περιλαμβάνει 40 συνολικά παιχνίδια, καθώς κάθε ομάδα θα αγωνιστεί σε τέσσερις αναμετρήσεις (δύο εντός και δύο εκτός έδρας).

Όλες οι ομάδες θα συγκεντρώσουν βαθμούς σε έναν ενιαίο πίνακα, ο οποίος θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία τους στη διοργάνωση. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 έως 12 θα συνεχίσουν στα playoffs για να διεκδικήσουν τις υπόλοιπες θέσεις.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας: