Με «λαμπρό» Χάμουλιτς ο Βόλος διέλυσε το Αιγάλεω (6-0) στο Πανθεσσαλικό για το Κύπελλο

Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Βόλος, ο οποίος διέσυρε με το ευρύ 6-0 το Αιγάλεω στο Πανθεσσαλικό.

Τρομερή εμφάνιση από τον Χάμουλιτς για τους Θεσσαλούς, καθώς πέτυχε χατ τρικ, ενώ δυο γκολ πέτυχε ο Ασεχνούν κι ένα ο Σαντής.

Με 7 βαθμούς ολοκλήρωσε τη League Phase ο Βόλος, από την άλλη πλευρά το Αιγάλεω έμεινε στην τελευταία θέση χωρίς πόντο με 4 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και τέρματα 1-13.

Το ματς

Στο 10΄ ήρθε το γρήγορο 1-0 του Βόλου, με καλοτραβηγμένο απευθείας φάουλ του Ασεχνούν στο «παράθυρο» του Καραργύρη, που έκανε την υπερπροσπάθεια αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το γκολ. Άμεσα ήρθε και το 2-0 για τη θεσσαλική ομάδα, που έφτασε στο δεύτερο γκολ στο 13΄ με το νεαρό Σαντή, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή, μετά από φάση διαρκείας.

Κάτι λιγότερο από μισή ώρα χρειάστηκε για να κάνει χατ τρικ ο Χάμουλιτς, ο κορυφαίος του γηπέδου και να μετατρέψει το 2-0 σε… 5-0, από το 57΄ ως το 84΄. Στο 57΄ ήρθε το 3-0 για το Βόλο, με το πλασέ με τη μια από τον Χάμουλιτς μέσα από την περιοχή, σε γύρισμα του Λεγκίσι από τα δεξιά. Στο 62′ μετά από ωραίο «μπάσιμο» του Χάμουλιτς από αριστερά, ξεπερνώντας στο σπριντ τον προσωπικό του αντίπαλο, ο Ολλανδός την κατάλληλη στιγμή πλάσαρε εύστοχα τον Καραργύρη για το 4-0, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο 84΄ ο Χάμουλιτς ολοκλήρωσε το χατ τρικ του, διαμορφώνοντας το 5-0.

Παράλληλα, ο ίδιος «σέρβιρε» και το 6-0 στο 88΄ σε κενή εστία στον Ασεχνούν, που διαμόρφωσε εύκολα με πλασέ το τελικό σκορ.

Βόλος-Αιγάλεω 6-0

Βόλος (Φεράντο): Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα (46΄ Λυκουρίνος), Γρόσδης (78΄ Βαϊνόπουλος), Μπουζούκης (66΄ Τσοκάνης), Λεγκίσι (58΄ Προύντζος), Ασεχνούν, Σαντής (58΄ Κύρκος), Χάμουλιτς.

Αιγάλεω (Παπαζήσης): Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου (63΄ Απαλοδήμας), Τάτσης, Χότσκο (74΄ Αθανασακόπουλος), Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν (63΄ Τσιλιγγίρης), Φοφανά (63΄ Κωστέας), Τσεγκρά (81΄ Γιαννίκος), Ενομό.