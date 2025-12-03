Κύπελλο Ελλάδας: «4 στα 4» ο πρωτοπόρος Λεβαδειακός - Πρόκριθηκε ο Ατρόμητος - Άνετα ο Αστέρας AKTOR
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων της 4ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Τετάρτη (03/12).
Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου διατήρησε το απόλυτο και παρέμεινε πρωτοπόρος της βαθμολογίας, κερδίζοντας (3-1) εκτός έδρας τη Μαρκό. Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR επικράτησε εύκολα (5-0) της Ηλιούπολης, έφτασε τους 4 βαθμούς και «αγκάλιασε» την πρόκριση στη φάση των πλέι-οφ.Η Athens Kallithea επιβλήθηκε (2-1) της Καβάλας και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Στη Λάρισα, ο Ατρόμητος κέρδισε (1-0) την ΑΕΛ Novibet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου.
Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3
Ο Λεβαδειακός συνέχισε τις «υψηλές πτήσεις» στο Κύπελλο και με δύο γκολ του Γιούριτς «απέδρασε» με το διπλό από το Μαρκόπουλο. Ο Βόσνιος σκόραρε δύο φορές, αρχικά με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στη συνέχεια με ωραίο πλασέ (75') βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση. Στο ενδιάμεσο, ο Πεντρόσο ευστόχησε από τα 11 βήματα (65') για τους Βοιωτούς. Το γκολ της τιμής για τη Μαρκό σημείωσε ο Κυριακίδης (90+2) με πέναλτι. Ο Λεβαδειακός συνεχίζει αήττητος, έκανε το «4 στα 4» και βρίσκεται «αγκαλιά» με την απευθείας πρόκριση στη φάση των «8» της διοργάνωσης.
Μαρκό: Θεοδωράκης, Σμάλης, Αλεξόπουλος, Παυλίδης (54′ Μεντόζα), Μιγιέννγκα, Κυριακίδης, Τσακνής (64′ Μαρκοπουλιώτης), Καζάο, Ντέτλερ, Καλλέργης (64′ Μίλερ), Οικονομίδης (78′ Ίννος).
Λεβαδειακός: Άναγκερ, Συμελίδης (56' Κωστή), Μανθάτης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας (82' Παλάσιος), Κατρής, Φίλων, Τζάλοου (56' Πεντρόσο), Αμπού Χάνα (11' λ.τρ. Μπάλτσι), Τσιμπόλα (82' Πλέγας), Γιούριτς.
Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Ηλιούπολη 5-0
Άνετη επικράτηση (5-0) για τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR εναντίον της Ηλιούπολης. Οι «Αρκάδες» μπήκαν ορεξάτοι στο ματς και με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο καθάρισαν την υπόθεση νίκη. Αρχικά ο Τζοακίνι με ωραία ατομική ενέργεια στο 22' και στη συνέχεια ο Μούμο Μουνιόθ στο 34' έδωσαν άερα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Το τελικό σκορ διαμόρφωσαν οι Εμμανουηλίδης (77'), Οκό (81') και Τζοακίνι (90+1).
Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς, βελτίωσε σημαντικά τον συντελεστή τερμάτων της (7-4), ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο και περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να επιβεβαιώσει την πρόκρισή της στη φάση των νοκ-άουτ.
Αστέρας AKTOR: Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Μούμο, Έντερ, Καλτσάς, Μεντιέτα (55' Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι.
Ηλιούπολη: Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαϊδης, Λεσάϊ, Θωμαϊδης, Μπρους, Φαρούκου, Νεοφυτίδης, Αλεξέϊ, Τσουμάνης.
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1
Μεγάλη νίκη (1-0) για τον Ατρόμητο στην έδρα της ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα από το Περιστέρι μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, μπήκε δυνατά στην επανάληψη και με «χρυσό σκόρερ» τον Μπάκου εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε απέναντι στον Μελίσσα και με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-0 στο 79ο λεπτό. Αποκλεισμός για την ΑΕΛ Novibet, που εξακολουθεί να προβληματίζει με την εικόνα της.
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Ηλιάδης (66' Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γρόζος, Δεληγιαννίδης (66' Τσάκλα), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58' Χατζηστραβός), Τούπτα, Πασάς.
Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ουρόνεν (89' Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Μπακού, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (89' Αμπαρτζίδης).
Athens Kallithea - Καβάλα 2-1
Στο «Ελ Πάσο» η Athens Kallithea κέρδισε (2-1) την Καβάλα, σημειώνοντας, έτσι το πρώτο της «τρίποντο» στον θεσμό. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Σωτηράκος στο 19ο λεπτό. Ο Σταμούλης ισοφάρισε για τους «αργοναύτες» στο 48', όμως στο 51' ο Κριμιτζάς χάρισε στην ομάδα του τη νίκη. Η Athens Kallithea πλησίασε τις θέσεις, που οδηγούν στη φάση των πλέι-οφ, ωστόσο η διαφορά τερμάτων της (-2) δύσκολα θα της επιτρέψει να ελπίζει στην πρόκριση.
Athens Kallithea: Κολιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Πουλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Γκολφίνος, Σαρδέλης, Καντίγιο.
Καβάλα: Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλαράς, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης.
Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (03/12)
- Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5
- Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3
- Athens Kallithea - Καβάλα 2-1
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Ηλιούπολη 5-0