Κύπελλο Ελλάδας: «4 στα 4» ο πρωτοπόρος Λεβαδειακός - Πρόκριθηκε ο Ατρόμητος - Άνετα ο Αστέρας AKTOR

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Τετάρτη (03/12).

Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου διατήρησε το απόλυτο και παρέμεινε πρωτοπόρος της βαθμολογίας, κερδίζοντας (3-1) εκτός έδρας τη Μαρκό. Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR επικράτησε εύκολα (5-0) της Ηλιούπολης, έφτασε τους 4 βαθμούς και «αγκάλιασε» την πρόκριση στη φάση των πλέι-οφ.Η Athens Kallithea επιβλήθηκε (2-1) της Καβάλας και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Στη Λάρισα, ο Ατρόμητος κέρδισε (1-0) την ΑΕΛ Novibet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου.

Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3

Eurokinissi

Ο Λεβαδειακός συνέχισε τις «υψηλές πτήσεις» στο Κύπελλο και με δύο γκολ του Γιούριτς «απέδρασε» με το διπλό από το Μαρκόπουλο. Ο Βόσνιος σκόραρε δύο φορές, αρχικά με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στη συνέχεια με ωραίο πλασέ (75') βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση. Στο ενδιάμεσο, ο Πεντρόσο ευστόχησε από τα 11 βήματα (65') για τους Βοιωτούς. Το γκολ της τιμής για τη Μαρκό σημείωσε ο Κυριακίδης (90+2) με πέναλτι. Ο Λεβαδειακός συνεχίζει αήττητος, έκανε το «4 στα 4» και βρίσκεται «αγκαλιά» με την απευθείας πρόκριση στη φάση των «8» της διοργάνωσης.

Μαρκό: Θεοδωράκης, Σμάλης, Αλεξόπουλος, Παυλίδης (54′ Μεντόζα), Μιγιέννγκα, Κυριακίδης, Τσακνής (64′ Μαρκοπουλιώτης), Καζάο, Ντέτλερ, Καλλέργης (64′ Μίλερ), Οικονομίδης (78′ Ίννος).

Λεβαδειακός: Άναγκερ, Συμελίδης (56' Κωστή), Μανθάτης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας (82' Παλάσιος), Κατρής, Φίλων, Τζάλοου (56' Πεντρόσο), Αμπού Χάνα (11' λ.τρ. Μπάλτσι), Τσιμπόλα (82' Πλέγας), Γιούριτς.

Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Ηλιούπολη 5-0

Eurokinissi

Άνετη επικράτηση (5-0) για τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR εναντίον της Ηλιούπολης. Οι «Αρκάδες» μπήκαν ορεξάτοι στο ματς και με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο καθάρισαν την υπόθεση νίκη. Αρχικά ο Τζοακίνι με ωραία ατομική ενέργεια στο 22' και στη συνέχεια ο Μούμο Μουνιόθ στο 34' έδωσαν άερα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Το τελικό σκορ διαμόρφωσαν οι Εμμανουηλίδης (77'), Οκό (81') και Τζοακίνι (90+1).

Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς, βελτίωσε σημαντικά τον συντελεστή τερμάτων της (7-4), ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο και περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να επιβεβαιώσει την πρόκρισή της στη φάση των νοκ-άουτ.

Αστέρας AKTOR: Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Μούμο, Έντερ, Καλτσάς, Μεντιέτα (55' Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι.

Ηλιούπολη: Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαϊδης, Λεσάϊ, Θωμαϊδης, Μπρους, Φαρούκου, Νεοφυτίδης, Αλεξέϊ, Τσουμάνης.

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1

Eurokinissi

Μεγάλη νίκη (1-0) για τον Ατρόμητο στην έδρα της ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα από το Περιστέρι μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, μπήκε δυνατά στην επανάληψη και με «χρυσό σκόρερ» τον Μπάκου εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε απέναντι στον Μελίσσα και με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-0 στο 79ο λεπτό. Αποκλεισμός για την ΑΕΛ Novibet, που εξακολουθεί να προβληματίζει με την εικόνα της.

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Ηλιάδης (66' Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γρόζος, Δεληγιαννίδης (66' Τσάκλα), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58' Χατζηστραβός), Τούπτα, Πασάς.



Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ουρόνεν (89' Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Μπακού, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (89' Αμπαρτζίδης).

Athens Kallithea - Καβάλα 2-1

Eurokinissi

Στο «Ελ Πάσο» η Athens Kallithea κέρδισε (2-1) την Καβάλα, σημειώνοντας, έτσι το πρώτο της «τρίποντο» στον θεσμό. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Σωτηράκος στο 19ο λεπτό. Ο Σταμούλης ισοφάρισε για τους «αργοναύτες» στο 48', όμως στο 51' ο Κριμιτζάς χάρισε στην ομάδα του τη νίκη. Η Athens Kallithea πλησίασε τις θέσεις, που οδηγούν στη φάση των πλέι-οφ, ωστόσο η διαφορά τερμάτων της (-2) δύσκολα θα της επιτρέψει να ελπίζει στην πρόκριση.

Athens Kallithea: Κολιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Πουλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Γκολφίνος, Σαρδέλης, Καντίγιο.

Καβάλα: Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλαράς, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης.

