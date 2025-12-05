Απίστευτο σκηνικό στη Λάρισα: Οπαδός της ΑΕΛ «λιβάνιζε» με θυμιατό για να «ξορκίσει» το κακό (vid)

Σε μια κίνηση απόγνωσης που προκάλεσε αίσθηση, φίλος της ΑΕΛ Novibet επιστράτευσε το... θυμιατό για να διώξει την κακοδαιμονία που ταλανίζει την ομάδα, καθώς οι «βυσσινί» δυσκολεύονται στην επιστροφή τους στη Super League.

Ο ιδιαίτερος τρόπος του οπαδού να «ξορκίσει το κακό» έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Ατρόμητο, όπου η ΑΕΛ γνώρισε νέα ήττα.

Ο Ατρόμητος, παρά το γεγονός ότι ταξίδεψε στον θεσσαλικό κάμπο κουβαλώντας πέντε διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες.

Ο Μπάκου πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο 79ο λεπτό με ψύχραιμο πλασέ, σφραγίζοντας το 1-0 υπέρ των Περιστεριωτών. Αυτή η νίκη ήταν κομβική για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, καθώς έφτασε τους επτά βαθμούς στην 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα νοκ-άουτ παιχνίδια.

Από την πλευρά του, το σύνολο του Στέλιου Μαλεζά (ο οποίος φέρεται να αποχωρεί από τον πάγκο), αποχαιρέτησε τον θεσμό του Κυπέλλου και πλέον στρέφεται αποκλειστικά στη Stoiximan Super League, με μοναδικό στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού.