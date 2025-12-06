Από την κορυφή των Άνδεων στο Champions League: Ο 15χρονος που έγινε viral (vid)

Από τα βουνά του Περού μέχρι τα φώτα του Champions League, ο 15χρονος Χουαμάν Σάντσες έχει καταφέρει να γίνει viral σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική, χάρη στο πάθος του για το ποδόσφαιρο και την απίστευτη επιμονή του.

Όταν δεν του επέτρεψαν την είσοδο στον τελικό του Copa Libertadores στη Λίμα, δεν συμβιβάστηκε με την τύχη του. Ανέβηκε στην κορυφή του βουνού Puroccho, έστησε το κινητό του και μετέδωσε ζωντανά το ματς Φλαμένγκο – Παλμέιρας στο TikTok, με ενέργεια που θύμιζε επαγγελματία σχολιαστή.

15-year-old Cliver travelled 18 hours by bus to commentate the Copa Libertadores final… but got denied at the gate. ❌



So he climbed a hill, went live on his phone, and pulled 47k viewers + 10M views. 🤯pic.twitter.com/aqznjBJym5 — Football Talk (@FootballTalkHQ) December 4, 2025

Τα βίντεο του έκαναν τον γύρο της ηπείρου και μέσα σε λίγες ημέρες ο νεαρός broadcaster απέκτησε χιλιάδες ακόλουθους. Η ιστορία του δεν άργησε να ταξιδέψει στην Ευρώπη, με την Marca να του κάνει πρόσκληση για να παρακολουθήσει από κοντά το Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Μια ιστορία που αποδεικνύει ότι, όταν το πάθος συναντά την αποφασιστικότητα, δεν υπάρχουν εμπόδια – μόνο ευκαιρίες.