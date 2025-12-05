Η εμφάνιση της εκθαμβωτικής Χάιντι Κλουμ στην κλήρωση του Μουντιάλ που ξέρανε κόσμο (photos)

Η Χάιντι Κλουμ θα παρουσιάσει την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής και η εμφάνισή της τράβηξε τα βλέμματα. Το σούπερ μόντελ δεν είναι ένα τυχαίο μοντέλο.

Η Γερμανίδα ήταν από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον χώρο. Έκανε πολλές καμπάνιες με μάρκες εσωρούχων ενώ έχει περπατήσει σε πολλές πασαρέλες της Victoria's Secret. Εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης με ένα φόρεμα που αναδείκνυε το κορμί της, ενώ φορούσε και πανύψηλες κόκκινες γόβες, επιλέγοντας μινιμαλιστικό στιλ με ελάχιστα αξεσουάρ.

Η Χάιντι Κλουμ γεννήθηκε στο Γκλάντμπαχ της Γερμανίας και ξεκίνησε την καριέρα της νικώντας τον διαγωνισμό «Model 92» το 1992, κερδίζοντας συμβόλαιο αξίας 300 χιλιάδων δολαρίων. Η Κλουμ εξελίχθηκε σε παγκόσμια προσωπικότητα, γνωστή για τη συμμετοχή της στο «Project Runway» και ως "Αγγελος" της Victoria's Secret κερδίζοντας δεκάδες συμβόλαια πολλών χιλιάδων ευρώ. Το σούπερ μόντελ ήταν παντρεμένη για μια δεκαετία με τον τραγουδιστή Seal, και έχει συνλικά τρείς γάμους, από τους οποίους έχει συνολικά τέσσερα παιδιά.