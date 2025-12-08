Η FIFA ανακοίνωσε διαλείμματα τριών λεπτών ανά ημίχρονο στους αγώνες του Μουντιάλ της Αμερικής

Το Μουντιάλ της Αμερικής βρίσκεται προ των πυλών και η FIFA προχωράει τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση, εισαγάγοντας διαρκώς νέα στοιχεία. Το πρωί της Κυριακής (07/12) η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε μία πρωτοφανή καινοτομία.

Η FIFA θεσμοθετεί για πρώτη φορά στην ιστορία της υποχρεωτικό διάλειμμα τριών λεπτών σε κάθε ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δικαιολογητική βάση πίσω από τη σχετική απόφαση αποτελεί η ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών.

Every 2026 World Cup game will pause for three minutes in the middle of each half for a “hydration break”, FIFA announced on Sunday.



The new measure — which will essentially split the match into quarters, a la basketball or American football — was discussed at meetings with… pic.twitter.com/tpuIcSK3dj — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 8, 2025

Η ανακοίνωση προέκυψε έπειτα από συνάντηση των διοικούντων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με τους προπονητές των εθνικών ομάδων, καθώς και με τους υπεύθυνους για τις μεταδόσεις των αγώνων, οι οποίοι παρευρέθηκαν από κοινού στην Ουάσινγκτον για την κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ.

Την θεσμοθέτηση των διαλειμμάτων επικροτεί και το Ιατρικό επιτελείο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθώς δίνει προτεραιότητα στην ευημερία και την προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών. Επίσης, οι μικρές αυτές διακοπές θα επιτρέπουν στους ομοσπονδιακούς προπονητές να επικοινωνήσουν με τους παίκτες για τακτική.

Η απόφαση προκύπτει έπειτα από τα έντονα παράπονα των παικτών και των προπονητών, που κλήθηκαν να δώσουν παιχνίδια σε εξαντλητικές θερμοκρασίες το περασμένο καλοκαίρι όταν διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Τότε, η FIFA είχε προγραμματίσει αγώνες που ξεκινούσαν τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα, καθώς η διαφορά ζώνης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη θα επέτρεπε στους φιλάθλους από τη «γηραιά» ήπειρο να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε εξέφρασε έντονες ανησυχίες, καθώς η ομάδα του αντιμετώπισε την Ατλέτικο Μαδρίτης κάτω από τον έντονο ήλιο, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει τους 40 βαθμούς και την υγρασία να βρίσκεται στο 60 τοις εκατό.

«Το παιχνίδι επηρεάστηκε από τη θερμοκρασία. Καταλαβαίνω πως η διεξαγωγή του αγώνα το μεσημέρι εξυπηρετεί το ευρωπαϊκό κοινό, όμως είναι απίθανο να αποδώσεις σε υψηλό επίπεδο για 90 λεπτά κάτω υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε προβληματισμένος.

Εκτός από τον Λουίς Ενρίκε, βέβαια και ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Ένζο Φερνάντεζ αναφέρθηκε εκτενώς στην έντονη δυσφορία που προκλήθηκε στους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας του, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Ειλικρινά, η ζέστη είναι αφόρητη. Την προηγούμενη φορά, αναγκάστηκα να ξαπλώσω στο χορτάρι καθώς αισθανόμουν ζαλισμένος. Το παιχνίδι σε αυτές τις συνθήκες είναι επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες. Το παιχνίδι γίνεται πολύ αργό, η ταχύτητα κάθε προσπάθειας αλλάζει και επιβραδύνεται».

Διάλειμμα... παντός καιρού

Ωστόσο, η FIFA καθιστά απαραίτητη τη διακοπή των αγώνων για τρία λεπτά σε κάθε ημίχρονο ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που επικρατεί. Ακόμα, δηλαδή και αν η θερμοκρασία σε κάποιο γήπεδο, δε καθιστά απαραίτητη τη διακοπή του αγώνα για ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, οι διαιτητές υποχρεούνται να σφυρίξουν «διάλειμμα».

Το μέτρο αυτό σχετίζεται με λόγους ισονομίας. Θέλοντας να εξασφαλίσει ίσους όρους για κάθε ομάδα της διοργάνωσης, η FIFA θεωρεί πως εφόσον θα μπορούν να ξεκουράζονται οι παίκτες σε ένα παιχνίδι, θα πρέπει να ξεκουράζονται σε όλα.

«Δεν τίθεται θέμα συνθηκών ή θερμοκρασίας. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να διακόπτουν όλους τους αγώνες, για να διασφαλίσουμε ίσους όρους για όλες τις ομάδες σε κάθε παιχνίδι».

Ο Μανόλο Ζουμπιρία, υπεύθυνος της FIFA για το Μουντιάλ του 2026, δήλωσε μέσω Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης στους μετόχους πως τα διαλείμματα θα διαρκούν τρία λεπτά, ξεκινώντας και λήγοντας με σφύριγμα του διαιτητή.

«Προφανώς, αν υπάρχει διακοπή λόγω τραυματισμού στο 20ο ή το 21ο λεπτό του ημιχρόνου, ο διαιτητής θα αποφασίζει επί τόπου για τη διεξαγωγή του διαλείμματος», ανέφερε η FIFA.