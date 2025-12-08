Παγκόσμιο Κύπελλο: Το χρυσό ντεκολτέ της Φερνάντα Λίμα που... αναστάτωσε τους θεατές της κλήρωσης

Το περιστατικό συνέβη κατά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την έκδοση του τουρνουά του 2014 στη Βραζιλία. Στην κλήρωση βοήθησε η πρώην ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια Φερνάντα Λίμα, η οποία προκάλεσε διαμάχη για την επιλογή της ενδυμασίας της στην εκδήλωση.

Φορούσε ένα χρυσό φόρεμα με ντεκολτέ που άφηνε να φανεί το στήθος της, κάτι που δεν έγινε ιδιαίτερα δεκτό στο Ιράν, με τον τηλεοπτικό παρουσιαστή να ξεκαθαρίζει ότι δεν ήταν δυνατόν να μεταδώσει την διαδικασία.

Η Λίμα, πρώην μοντέλο, είχε συνηθίσει να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα κατά τη διάρκεια της καριέρας της, αλλά σε κράτη όπως το Ιράν εικόνες μιας γυναίκας με τόσο αποκαλυπτικό ρούχο δεν είναι επιτρεπτές.

Eu só lembro que em 2014 ( quando o Brasil sediou a Copa), a Fernanda Lima foi o evento no sorteio dos grupos da copa. pic.twitter.com/BR2pkcFkXz — Blito (@LoucoDasSeries) December 5, 2025

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το φόρεμα της κυρίας που παρουσιάζει την εκπομπή δεν πληροί καθόλου τις οδηγίες μετάδοσης» είχε πει χαρακτηριστικά ο Ιρανός παρουσιαστής Αντέλ Φερντοσιπούρ.

Εκπρόσωπος της FIFA υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη από το Ιράν μετά το περιστατικό, αλλά υπερασπίστηκε σθεναρά τη Λίμα παρά την απολογία.

«Η FIFA λυπάται που κάποιος προσβλήθηκε από αυτό, αλλά σε προσωπικό επίπεδο, ως γυναίκα, θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν υπήρχε τίποτα το ασεβές στο ντύσιμό της» δήλωσε η εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.