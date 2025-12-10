Μιλγουόκι Μπακς: «Μυστική» συνάντηση του Αντετοκούνμπο με τους συμπαίκτες του - Όλα όσα ειπώθηκαν

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς. Η κακή πορεία των «ελαφιών» τη φετινή σεζόν έχει φουντώσει τις φήμες για ενδεχόμενη ανταλλαγή του Έλληνα σούπερ σταρ. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Γιάννης έσβησε από τα προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τους Μπακς πυροδοτώντας ακόμη περισσότερες φήμες.



Άλλωστε, ο Greek Freak βρέθηκε στο επίκεντρο και το καλοκαίρι. Ο ίδιος δήλωσε υπακοή στους Μπακς, αλλά όπως όλα δείχνουν η κατάσταση είναι ρευστή. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του και τους τόνισε την ανάγκη να αφοσιωθούν στο μπάσκετ και όχι σε όλες τις φήμες που κυκλοφορούν. Επίσης, ξεκαθάρισε πως σημασία έχει ότι είναι εκεί τώρα και υπογράμμισε πως δεν μπορεί να ελέγξει όλα όσα μπορεί να συμβούν.

Sources: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo met with some teammates to address rumors of his future. Message was to focus on basketball and not allow outside noise to distract team. More on The Association on @NBATV. pic.twitter.com/0pNB1PF83o — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 10, 2025

«Πηγές μου μετέφεραν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε πρόσφατα σε μερικούς από τους συμπαίκτες του για να τονίσει τη σημασία του να επικεντρωθούν στο μπάσκετ και να μην επιτρέψουν σε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Και ξέρετε, μου είπαν ότι το θέμα του ήταν ότι βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να βεβαιωθεί ότι θα επαναφέρει το παιχνίδι του στο σωστό επίπεδο, να βεβαιωθεί ότι θα επιστρέψει. Αλλά κατάλαβε και μετέφερε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει ή τι θα του συμβεί.



Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του. Οπότε, θα δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα», σημείωσε ο δημοσιογράφος.