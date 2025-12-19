Σπορ Μπάσκετ NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο

NBA: Ντόντσιτς σε mode MVP, συνεχίζεται ο κατήφορος των Μπακς

Ο Λούκα υπέγραψε νίκη των Λέικερς με 45 πόντους, την ώρα που το Μιλγουόκι βυθίζεται χωρίς τον Γιάννη.

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν, οδηγώντας τους Λέικερς στο 143-135 επί των Τζαζ στη Γιούτα. Ο Σλοβένος τελείωσε το ματς με 45 πόντους, 14 ασίστ και 11 ριμπάουντ, με το Λος Άντζελες να βελτιώνει το ρεκόρ του στο 19-7 και να ανεβαίνει τρίτο στη Δύση.

Αντίθετα, οι Μπακς γνώρισαν νέα εντός έδρας ήττα, αυτή τη φορά με 111-105 από τους Ράπτορς, πέφτοντας στο 11-17 και στην 11η θέση της Ανατολής. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 22 πόντους και 13 ασίστ.

Ξεχώρισαν ακόμη οι Θάντερ (122-101 τους Κλίπερς, 25-2), οι Νάγκετς (126-115 τους Μάτζικ) και οι Νικς που πέρασαν με 114-113 από την Ιντιάνα.

Τα αποτελέσματα:

Χόρνετς-Χοκς 133-126

Πέισερς-Νικς 113-114

Νετς-Χιτ 95-106

Θάντερ-Κλίπερς 122-101

Σπερς-Γουίζαρντς 119-94

Μπακς-Ράπτορς 105-111

Πέλικανς-Ρόκετς 133-128 (κ.α. 119-119)

Μάβερικς-Πίστονς 116-114 (κ.α. 110-110)

Νάγκετς-Μάτζικ 126-115

Σανς-Γουόριορς 99-98

Τζαζ-Λέικερς 135-143

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader