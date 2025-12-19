NBA: Ντόντσιτς σε mode MVP, συνεχίζεται ο κατήφορος των Μπακς

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν, οδηγώντας τους Λέικερς στο 143-135 επί των Τζαζ στη Γιούτα. Ο Σλοβένος τελείωσε το ματς με 45 πόντους, 14 ασίστ και 11 ριμπάουντ, με το Λος Άντζελες να βελτιώνει το ρεκόρ του στο 19-7 και να ανεβαίνει τρίτο στη Δύση.



Αντίθετα, οι Μπακς γνώρισαν νέα εντός έδρας ήττα, αυτή τη φορά με 111-105 από τους Ράπτορς, πέφτοντας στο 11-17 και στην 11η θέση της Ανατολής. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 22 πόντους και 13 ασίστ.



Ξεχώρισαν ακόμη οι Θάντερ (122-101 τους Κλίπερς, 25-2), οι Νάγκετς (126-115 τους Μάτζικ) και οι Νικς που πέρασαν με 114-113 από την Ιντιάνα.

Τα αποτελέσματα:



Χόρνετς-Χοκς 133-126



Πέισερς-Νικς 113-114



Νετς-Χιτ 95-106



Θάντερ-Κλίπερς 122-101



Σπερς-Γουίζαρντς 119-94



Μπακς-Ράπτορς 105-111



Πέλικανς-Ρόκετς 133-128 (κ.α. 119-119)



Μάβερικς-Πίστονς 116-114 (κ.α. 110-110)



Νάγκετς-Μάτζικ 126-115



Σανς-Γουόριορς 99-98



Τζαζ-Λέικερς 135-143