NBA: Νικητές στο ντέρμπι του Λος Άντζελες οι Κλίπερς - Επιστροφή στις νίκες για τους Πίστονς

Συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία οι Π΄΄ιστονς. Μεγάλη νίκη των Κλίπερς επί των Λέικερς στο ντέρμπι με πρωταγωνιστή τον Κάουι Λέοναρντ.

Την εντυπωσιακή τους πορεία συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Πίστονς, καθώς επικράτησαν με 112-86 των Σάρλοτ Χόρνετς και άφησαν πίσω τους την ήττα από τους Μάβερικς, γυρνώντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ είναι στην κορυφή της Ανατολής με ρεκόρ 22 νίκες και 6 ήττες, σε αντίθεση με την ομάδα του Τσαρλς Λι οπού βρίσκεται στην 12η θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 9 νίκες και 18 ήττες. Η ομάδα του Ντιτρόιτ είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιντ Κάνινγκχαμ με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο ο Κον Νούπελ που τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι Κλίπερς επικράτησαν των Λέικερς με 103-88, με τον Λούκα Ντόντσιτς να τραυματίζεται νωρίς και να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του στο ντέρμπι του Λος Άντζελες.  Ο Σλοβένος σούπερ σταρ αποχώρησε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και δεν επέστρεψε στον αγώνα. Οι νικητές βρίσκονται στο 7-21 και τη 14η θέση της Ανατολής, ενώ την ίδια ώρα οι Λέικερς έχουν ρεκόρ 19 νίκες και 8 ήττες και είναι στην τέταρτη θέση της ανατολικής περιφέρειας. Πρωταγωνιστής των Κλίπερς ήταν ο ο Καουάι Λέοναρντ με 32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λέικερς τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Λούκα Ντόντσις τα είκοσι λεπτά που πρόλαβε να αγωνιστεί είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

  • Νάγκετς - Ρόκετς 101-115
  • Πέλικανς - Πέισερς 128-109
  • Σίξερς - Μάβερικς 121-114
  • Ράπτορς - Σέλτικς 96-112
  • Πίστονς - Χόρνετς 112-86
  • Γκρίζλις - Γουίζαρντς 122-130
  • Γουόριορς - Σανς 119-116
  • Τζαζ - Μάτζικ 127-128
  • Κινγκς - Μπλέιζερς 93-98
  • Κλίπερς - Λέικερς 103-88

