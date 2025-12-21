NBA: Νικητές στο ντέρμπι του Λος Άντζελες οι Κλίπερς - Επιστροφή στις νίκες για τους Πίστονς

Την εντυπωσιακή τους πορεία συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Πίστονς, καθώς επικράτησαν με 112-86 των Σάρλοτ Χόρνετς και άφησαν πίσω τους την ήττα από τους Μάβερικς, γυρνώντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ είναι στην κορυφή της Ανατολής με ρεκόρ 22 νίκες και 6 ήττες, σε αντίθεση με την ομάδα του Τσαρλς Λι οπού βρίσκεται στην 12η θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 9 νίκες και 18 ήττες. Η ομάδα του Ντιτρόιτ είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιντ Κάνινγκχαμ με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο ο Κον Νούπελ που τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι Κλίπερς επικράτησαν των Λέικερς με 103-88, με τον Λούκα Ντόντσιτς να τραυματίζεται νωρίς και να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του στο ντέρμπι του Λος Άντζελες. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ αποχώρησε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και δεν επέστρεψε στον αγώνα. Οι νικητές βρίσκονται στο 7-21 και τη 14η θέση της Ανατολής, ενώ την ίδια ώρα οι Λέικερς έχουν ρεκόρ 19 νίκες και 8 ήττες και είναι στην τέταρτη θέση της ανατολικής περιφέρειας. Πρωταγωνιστής των Κλίπερς ήταν ο ο Καουάι Λέοναρντ με 32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λέικερς τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Λούκα Ντόντσις τα είκοσι λεπτά που πρόλαβε να αγωνιστεί είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς