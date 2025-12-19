Η αστροφυσική συναντά το μπάσκετ: Η μαγική διαφημιστική επιγραφή με τον Κάρι και το φεγγάρι (video)

Ο θρύλος του NBA, Στεφ Κάρι κυκλοφόρησε πρόσφατα το τρίτο του βιβλίο με τίτλο «Ready to shoot (μτφ. Έτοιμος για σουτ)» και η εταιρεία διανομής καινοτόμησε στην καμπάνια διαφήμισης.

Η δημιουργική ομάδα της «Known» συνεργάστηκε με διακεκριμένους αστροφυσικούς και ανέγειρε μία ογκώδη διαφημιστική επιγραφή. Ο Κάρι εμφανίστηκε σε στάση που σουτάρει τη μπάλα του μπάσκετ.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν με ακρίβεια το χρονικό και γεωγραφικό σημείο, στο οποίο το οδοιπορικό του φεγγαριού θα συναντούσε την επιγραφή, κάνοντας τον Κάρι να φαίνεται σα να κρατάει αντί για μπάλα το ίδιο το φεγγάρι.

Ως τοποθεσία επιλέχθηκε η Λεωφόρος «Pico» στο Λος Άντζελες. Η καινοτομία της «Known» μετουσίωσε σε μάρκετινγκ το μήνυμα του νέου βιβλίου του Κάρι. Η φιλοσοφία του θρύλου των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, άλλωστε είναι αυτή: η επίμονη και έντονη προετοιμασία, που συνδυάζει την εξαντλητική προπόνηση με το timing και την συγκέντρωση για την επιτυχή εκτέλεση ενός σουτ.

Η «κοσμική» διαφημιστική επιγραφή έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Αμερική. Οι φίλαθλοι του NBA έμειναν έκπληκτοι από την καινοτομία της «Known», η οποία μετέτρεψε μία παραδοσιακή φόρμα διαφήμισης σε μία διαδραστική και αξιομνημόνευτη εμπειρία παγκοσμίου βεληνεκούς.