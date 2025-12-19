Συγκίνηση στο Φοίνιξ: 102χρονη παρακολούθησε αγώνα μπάσκετ για πρώτη φορά στη ζωή της (vid)

Μία μοναδική στιγμή εκτυλίχθηκε στην έδρα των Φοίνιξ Σανς, την περίφημη «Φοίνιξ Αρένα» τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12). Οι Σανς αντιμετώπισαν τους Γουόριορς για την 27η αγωνιστική του NBA και κέρδισαν 99-98. Ωστόσο, τις εντυπώσεις κέρδισε μία υπεραιωνόβια γιαγιά, η οποία παρακολούθησε από κοντα την αγαπημένη της ομάδα για πρώτη φορά στη ζωή της.

Η φίλαθλος ηλικίας 102 ετών καθόταν στις court-side θέσεις του γηπέδου, ήταν ντυμένη στα χρώματα των Σανς και φορούσε κασκόλ της ομάδας στον λαιμό. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής αφού το επιτελείο της ομάδας, αλλά και οι μπασκετμπολίστες των γηπεδούχων την πλησίασαν προκειμένου να τη χαιρετήσουν και να ανταλλάξουν ορισμένες κουβέντες μαζί της σε θερμό κλίμα.

Οι κάμερες των Σανς κατέγραψαν το συγκινητικό συμβάν και έσπευσαν να αναρτήσουν το βιντεοληπτικό υλικό στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας σε Instagram και TikTok. Τη δημοσίευση συνόδευαν δύο καρδιές στα χρώματα της ομάδας από το Φοίνιξ, μωβ και πορτοκαλί.

Οι αναρτήσεις μέσα σε ελάχιστες ώρες συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις, ενώ οι φίλαθλοι της ομάδας μίλησαν για μία εμπειρία ζωής, καθώς και για μία ιδιαίτερη στιγμή που προκάλεσε συγκίνηση και υπενθύμισε σε όλους πως ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το μπάσκετ ενώνει γενιές.

Δείτε το βίντεο των Σανς με την ηλικιωμένη φίλαθλο