NBA: Επικό «διπλό» των Χιτ στο Ντιτρόιτ, νέα 45άρα του Λέοναρντ κόντρα στους Τζαζ

Οι Μαϊάμι Χιτ τα έβαλαν με την πιο φορμαρισμένη ομάδα του ΝΒΑ, τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) και την κέρδισαν μέσα στο... σπίτι της με σκορ 118-112. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είχαν για μία ακόμα φορά σε καταπληκτική κατάσταση τον Κάνινγκχαμ, αλλά στην αντίπερα όχθη υπήρχε ο Πάουελ που... πετούσε φωτιές και ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους, χαρίζοντας στους φιλοξενούμενους την 19η φετινή τους νίκη. Στο 25-9... έπεσαν τα Πιστόνια.

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν αντιμετώπισαν κανένα απολύτως πρόβλημα και πέρασαν από το Μπρούκλιν με 120-96, ανεβαίνοντας στο 21-10. Με όπλο την πολυφωνία, αλλά και την καλή άμυνα, οι «Ρουκέτες» έκαναν εύκολη τη ζωή τους από νωρίς, ξεκινώντας το νέο έτος ιδανικά. Τόμσον με 23 πόντους και Ντουράντ με 22 «καθάρισαν», ενώ ο Σενγκούν πρόσθεσε ακόμη 20.

Οι Φιλαδέλφεια 76ers δεν αστειεύονται φέτος. Το απέδειξαν μία ακόμα φορά, ολοκληρώνοντας ένα άνετο «διπλό» στο Ντάλας, με σκορ 123-108 επί των Μάβερικς. Ο απίθανος Μάξεϊ των 34ων πόντων και ο θαυματουργός Ετζεκόμπε των 23ων, δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους αμυνόμενους αντιπάλους τους, οι οποίοι πέραν από τη δική τους απειλή, είχαν να αντιμετωπίσουν και την... έκλαμψη του Εμπίντ, που έβαλε 22 πόντου. Στο 18-14 οι Σίξερς, 12-23 ρεκόρ για τους Μαβς.

Δεν συνέρχονται με τίποτα οι Κινγκς, αλλά ακόμη κι αν το προσπαθούσαν, κόντρα στους Σέλτικς δεν θα είχαν και πολλές ελπίδες. Οι «Κέλτες» κέρδισαν με 120-106 στο Σακραμέντο και συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας στο 21-12 και βυθίζοντας ακόμα περισσότερο τους αντιπάλους τους, στο 8-26. Ο Τέιτουμ απουσιάζει, αλλά με τον Μπράουν σε αυτή την κατάσταση, οι Σέλτικς δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Ο Αμερικανός «φιλοδώρησε» τους Κινγκς με 29 πόντους και ουσιαστικά έκρινε το ματς, δίχως κανένας να τον εμποδίσει.

Οι Κλίπερς «πετάνε» και πίσω από τις έξι συνεχόμενες νίκες τους... κρύβεται ο απίθανος Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος κινείται σταθερά σε ρυθμούς... 40άρας. Η ομάδα του Λ.Α. κέρδισε τους Τζαζ με 118-101 και ο Αμερικανός αρχισκόρερ σταμάτησε αυτή τη φορά στους 45 πόντους. Στο 12-21 και οι δύο ομάδες παρόλα αυτά, μακριά από τη ζώνη που δίνει ελπίδες για πρόκριση στα πλέι-οφ.

