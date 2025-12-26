Απίστευτο σκηνικό: Ο Σακίλ Ο'Νιλ έπεσε και διέλυσε video wall την ώρα της εκπομπής (video)

Ο Σακίλ Ο’Νιλ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αγαπητούς παρουσιαστές του NBA μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης, συνδυάζοντας μπασκετικές γνώσεις με άφθονο χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Ο «Shaq» διαρκώς δίνει στον κόσμο λόγους να τον συμπαθεί ακόμα περισσότερο, όντας συχνά-πυκνά πρωταγωνιστής σε απίστευτα χιουμοριστικές στιγμές. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης στο στούντιο του ESPN, με τη γνωστή τετράδα των Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Έρνι Τζόνσον, Κένι Σμιθ και Σακίλ Ο’Νιλ, ο Σμιθ άρχισε να πειράζει τον παλαίμαχο σέντερ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να του πετάξει το καπέλο.

Αυτό ήταν αρκετό για να «ανάψουν τα αίματα». Ο Σακ σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να τρέχει προς το video wall, με τον Σμιθ να προηγείται, σε έναν απολαυστικό αγώνα δρόμου μέσα στο στούντιο. Ωστόσο, ο Ο’Νιλ δεν κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως και έπεσε με δύναμη πάνω στην οθόνη, διαλύοντάς τη κυριολεκτικά.

Το στούντιο ξέσπασε σε γέλια, ενώ η απουσία οποιασδήποτε ανησυχίας για την κατάσταση του Σακίλ, σε συνδυασμό με τα… μαξιλάρια που αποκαλύφθηκαν πίσω από την κατεστραμμένη οθόνη, οδήγησε τελικά τους πρωταγωνιστές στην παραδοχή ότι το περιστατικό ήταν απολύτως προσχεδιασμένο.