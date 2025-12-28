Αδιανόητη ένταση και... ξύλο στο Πέλικανς - Σανς: Αλβαράδο και Γούλιαμς αντάλλαξαν μπουνιές (vid)

Χαμός επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12) στον αγώνα Πέλικανς - Σανς, με ένα σοβαρό επεισόδιο να «σημαδεύει» την αναμέτρηση στο ΝΒΑ. Πρωταγωνιστές ήταν οι Χοσέ Αλβαράδο και Μαρκ Γουίλιαμς, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια 2:06 πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου και αποβλήθηκαν άμεσα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αλβαράδο (1,83μ.) χρεώθηκε με φάουλ για σπρώξιμο πάνω στον Γουίλιαμς (2,16μ.). Ο εκνευρισμός του γκαρντ των Πέλικανς ήταν εμφανής, με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να ανταλλάξουν βαριές κουβέντες και στη συνέχεια… μπουνιές, σε ένα σκηνικό που ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο.

FIGHT BREAKS OUT IN SUNS-PELICANS 😳 pic.twitter.com/yEjd0pha5z — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2025

Οι διαιτητές παρενέβησαν άμεσα, με τους δύο παίκτες να αποβάλλονται, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως η λίγκα θα προχωρήσει και σε επιπλέον τιμωρίες μετά την εξέταση του περιστατικού. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν με 123-114 των Πέλικανς, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική τους νίκη.