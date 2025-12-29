ΝΒΑ: Ξέσπασαν στους Σίξερς οι Θάντερ, ο Λέοναρντ «σκότωσε» με 55άρα το Ντιτρόιτ

Έψαχναν πού θα ξεσπάσουν οι πρωταθλητές μετά τις συνεχόμενες ήττες από το Σαν Αντόνιο και οι εξαιρετικοί φέτος Σίξερς πλήρωσαν... την νύφη. Τελικό σκορ 129-104 με πρώτο σκόρερ τον Χόλμγκρεν που έβαλε 29 πόντους επέστρεψε στη δράση και σούπερ Αλεξάντερ, ο οποίος σταμάτησε στους 27. Για τους την Φιλαδέλφεια που έπεσε στο 16-14, εξαιρετικός ήταν ο Μάξεϊ που έβαλε 28 πόντους. 27 νίκες και πέντε ήττες για την Οκλαχόμα.

Παρά τους 39 πόντους του Στεφ Κάρι, το Γκόλντεν Στέιτ ηττήθηκε μετά από μία ματσάρα που οδηγήθηκε στην παράταση, με σκορ 127-141 από τους Τορόντο Ράπτορς. Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι «Πολεμιστές» κατάφεραν να βάλουν μόλις πέντε πόντους και δέχτηκαν 19, με το black-out αυτό να οδηγεί το Τορόντο στη νίκη κι εντέλει στο φετινό του 19-4. 16-16 ρεκόρ για τους Γουόριορς.

Τζάκσον και Μοράντ ήταν καταπληκτικοί. Το προσπάθησαν μέχρι τέλους κι έβαλαν από 31 και 21 πόντους αντιστοίχως, αλλά δεν ήταν αρκετοί ώστε να ανατρέψουν τα δεδομένα για τους Γκρίζλις, οι οποίοι ηττήθηκαν με 112-116 από την Ουάσινγκτον. Οι νικητές πήραν μόλις την έβδομη νίκη τους και μετρούν 23 ήττες. Στο 15-17 το Μέμφις, που τα πηγαίνει σαφώς καλύτερα.

Μέγας Αβντίγια οδηγεί τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, οι οποίοι κέρδισαν τους πανίσχυρους Σέλτικς με σκορ 114-108, παίζοντας καταπληκτική άμυνα. Ο Ισραηλινός αστέρας σταμάτησε στους 24 πόντους και είχε άξιο συμπαραστάτη τον απίθανο Κλίνγκαν, που σταμάτησε στους 18 πόντους, έχοντας μαζέψει μάλιστα κι άλλα τόσα ριμπάουντ. Απίθανος και ο Σαρπ, που σταμάτησε στους 26. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Μπράουν των «Κελτών», αλλά επιθετικά το πάλευε μόνος του και η ομάδα του υποχώρησε στο 19-12. Ρεκόρ 13ων νικών και 19 ηττών για το Πόρτλαντ.

Στην έκπληξη της βραδιάς, οι Λος Άντζελες Κλίπερς κέρδισαν με σκορ 112-99 τους Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι έχουν πάψει να παρουσιάζουν την συνέπεια στην οποία μας είχαν συνηθίσει. Η αδιανόητη εμφάνιση του Λέοναρντ, έκρινε φυσικά τον αγώνα, με τον Αμερικανό να μην αφήνει κανένα περιθώριο για αντίδραση στους αμυνόμενους των Πίστονς και να σταματάει στους 55 πόντους. Μάλιστα, κατάφερε να μαζέψει και 11 ριμπάουντ. Ο Χάρντεν τον ακολούθησε με 28 πόντους, ενώ από μεριάς ηττημένων πρώτος σκόρερ ήταν και πάλι ο Κάνινγκχαμ που έβαλε 28. Στο 24-8 το Ντιτρόιτ. 10-21 ρεκόρ για τους Κλίπερς.

Χωρίς να αντισταθούν καθόλου, οι Σακραμέντο Κινγκς γνώρισαν βαριά ήττα με σκορ 101-125 από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Λούκα Ντόντσιτς των 34ων πόντων. Ο ΛεΜπρόν ακολούθησε με 24 και συνέχισε σε υψηλές πτήσεις για την 20η φετινή νίκη των «Λιμνανθρώπων» (έναντι δέκα ηττών). 8-24 για το Σακραμέντο που παραπαίει.

