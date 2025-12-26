NBA: Παράσταση Γιόκιτς κόντρα στη Μινεσότα - Σπουδαίες νίκες για Γουόριορς και Ρόκετς

Μπορεί να μην έκαναν Χριστούγεννα στο γήπεδο, όπως οι παίκτες των Σπερς, Θάντερ, Νικς και Καβαλίερς, αλλά εκείνοι του Στιβ Κερ... γιόρτασαν την ημέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κερδίζοντας με σκορ 126-116 τους Ντάλας Μάβερικς και συνεχίζοντας το σερί τους.

Πρώτος σκόρερ ο Κάρι από μεριάς των «Πολεμιστών», ο οποίος έβαλε 23 πόντους και τους οδήγησε στο 16-15. Ο Φλαγκ που έχει ανεβάσει στροφές, απάντησε στον συμπατριώτη του με 27, αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει μόνος του τη ροή του ματς. Τραγική η αναλογία νικών-ηττών των Μαβς, που υποχώρησαν στο 12-20.

Mέχρι να συναντήσουν τους Λέικερς, οι Χιούτον Ρόκετς μετρούσαν δύο συνεχόμενες ήττες και βρίσκονταν σε κάκιστη κατάσταση. Ξέσπασαν πάνω τους στο Λος Άντζελες με ένα μπασκετικό masterclass σε άμυνα και επίθεση, παίρνοντας την 18η νίκη τους σε 28 αγώνες. Τελικό σκορ 119-96 για τις «Ρουκέτες», που είχαν σε καταπληκτική κατάσταση τους Τόμσον (26 πόντοι) και Ντουράντ (25 πόντοι). Κλασικά σε υψηλούς ρυθμούς συνέχισε από μεριάς «Λιμνανθρώπων» ο Ντόντσιτς, ο οποίος σταμάτησε στους 25 και είδε τον ΛεΜπρόν να μένει μόλις στους 18. 19-10 ρεκόρ για τους Λέικερς που δεν... κάηκαν λόγω της ήττας τους.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αναμέτρησης, τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/12), έλαμψε το άστρο του καλύτερου παίκτη στον κόσμο. Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε ένα ακόμα «εκκωφαντικό» triple-double και νίκησε σχεδόν μόνος του τη Μινεσότα. Τελικό σκορ στο Κολοράντο 142-138 υπέρ των «Σβόλων», που συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν.

Ο Σέρβος γίγαντας έβαλε μία αδιανόητη 56άρα, την οποία συμπλήρωσε με 16 ριμπάουντ και 15 τελικές πάσες. Ήταν ασταμάτητος για μία ακόμη φορά και έκανε τα πάντα ώστε να κερδίσει η ομάδα του, σε ένα 53λεπτο (διότι το ματς οδηγήθηκε σε παράταση) που δίπλα του είχε μονάχα τον Μάρεϊ που συμπλήρωσε ακόμη 35 πόντους. Ο Έντουαρντς το προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις και λίγο μετά την επιστροφή του έβαλε 44 πόντους, που όμως δεν ήταν αρκετοί και οι «λύκοι» υποχώρησαν στο 20-11. 21 νίκες και οκτώ ήττες για τους απίθανους Ντένβερ Νάγκετς.

