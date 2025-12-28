Γιάννης Αντετοκούνμπο: Επέστρεψε και κυριάρχησε στην νίκη των Μπάκς κόντρα στους Μπούλς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ μετά τις 3 Δεκεμβρίου, και είχε τρελά κέφια. Μετά την τελευταία του εμφάνιση στο ματς με τους Πίστονς, γύρισε και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη με 112-103 απέναντι στους Σικάγο Μπούλς.

Κατά την απουσία του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς είχαν ρεκόρ 2-6 και πλέον ανέβηκαν στο 13-9 και είναι στην ενδέκατη θέση της ανατολικής περιφέρειας του NBA, ενώ οι Μπούλς έχουν ρεκόρ 15 νίκες και 16 ήττες και στην ένατη θέση της Ανατολής.

Giannis dominated in his return.



Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς, έχοντας συμπαραστάτες τους Ράιαν Ρόλινς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ και τον Μπόμπι Πόρτις με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Οι Μπούλς είχαν τον Κόμπι Γουάιτ και τον Νίκολα Βούτσεβιτς με 16 πόντους. Ο Τζος Γκίντι πέτυχε 13.

Με το ματς να είναι ντέρμπι καθ' όλη την διάρκεια, πέντε λεπτά πριν το φινάλε οι Μπουλς μείωσαν 95-94 με εύστοχο τρίποντο του Γκίντι, με δυο εύστοχα τρίποντα από τον Ρόλινς και τον Γκριν και ένα δίποντο του Τέρνερ, να δίνουν την ευκαιρία στους Μπακς να πάρουν διαφορά 9 πόντων.

Την επόμενη αγωνιστική οι Μπακς κοντράρονται με τους Χόρνετς και οι Μπουλς αντιμετωπίζουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.