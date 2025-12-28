Γιάννης Αντετοκούνμπο: Επέστρεψε και κυριάρχησε στην νίκη των Μπάκς κόντρα στους Μπούλς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ και οι Μιλγουόκι Μπάκς επέστρεψαν στις νίκες, καθώς επικράτησαν των Σικάγο Μπούλς με 112-103.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα παρκέ μετά τις 3 Δεκεμβρίου, και είχε τρελά κέφια. Μετά την τελευταία του εμφάνιση στο ματς με τους Πίστονς, γύρισε και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη με 112-103 απέναντι στους Σικάγο Μπούλς.
Κατά την απουσία του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς είχαν ρεκόρ 2-6 και πλέον ανέβηκαν στο 13-9 και είναι στην ενδέκατη θέση της ανατολικής περιφέρειας του NBA, ενώ οι Μπούλς έχουν ρεκόρ 15 νίκες και 16 ήττες και στην ένατη θέση της Ανατολής.
Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς, έχοντας συμπαραστάτες τους Ράιαν Ρόλινς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ και τον Μπόμπι Πόρτις με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Οι Μπούλς είχαν τον Κόμπι Γουάιτ και τον Νίκολα Βούτσεβιτς με 16 πόντους. Ο Τζος Γκίντι πέτυχε 13.
Με το ματς να είναι ντέρμπι καθ' όλη την διάρκεια, πέντε λεπτά πριν το φινάλε οι Μπουλς μείωσαν 95-94 με εύστοχο τρίποντο του Γκίντι, με δυο εύστοχα τρίποντα από τον Ρόλινς και τον Γκριν και ένα δίποντο του Τέρνερ, να δίνουν την ευκαιρία στους Μπακς να πάρουν διαφορά 9 πόντων.
Την επόμενη αγωνιστική οι Μπακς κοντράρονται με τους Χόρνετς και οι Μπουλς αντιμετωπίζουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.