Μπακς: Συντριβή για τα «ελάφια» από τους Νετς και ο κατήφορος συνεχίζεται με τον Γιάννη στα «πιτς»

Γεμάτη και καταιγιστική ήταν ακόμα μια βραδιά στα παρκέ του ΝΒΑ, με τις ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Οι Μπακς δεν κατάφεραν να νικήσουν τους Νετς και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός, λόγω τραυματισμού συνεχίζεται ο κατήφορος. Θυμίζουμε πως οι φήμες... οργιάζουν για ένα πιθανό trade του «Greek Freak» και με την πορεία της ομάδας του να είναι πτωτική, δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Ιντιάνα Πέισερς - Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 89-108

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σάρλοτ Χόρνετς 111-119

Ατλάντα Χοκς - Φιλαδέλφεια 76ερς 120-117

Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 127-82

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - ΣΔακραμέντο Κινγκς 117-103

Σικάγο Μπουλς - Νιού Όρλινς Πέλικανς 104-114

Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Λέικερς 114-116

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 136-131