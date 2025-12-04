Πλήγμα στους Μπακς: Σοβαρός ο τραυματισμός του Αντετοκούνμπο - Το διάστημα της απουσίας του

Παγωμάρα επικρατεί στο στρατόπεδο των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα «φωτιά» για το μέλλον του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, η αρχική διάγνωση κάνει λόγο για διάστημα απουσίας που εκτιμάται από δύο έως τέσσερις εβδομάδες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is expected to be sidelined for approximately 2 to 4 weeks with a right calf strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/k5TyjEo6Eh — Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2025

Να θυμίσουμε ότι «Greek Freak» αποχώρησε μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης των Μπακς ενάντια στους Πίστονς, λόγω έντονων ενοχλήσεων στη δεξιά του γάμπα. Παρόλο που οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 113-109, την αναμέτρηση επισκίασε ο τραυματισμός του σούπερ σταρ των «Ελαφιών».

Το ιατρικό επιτελείο των Μπακς έχει ήδη αποφασίσει την άμεση εφαρμογή συντηρητικής αποθεραπείας, με στόχο την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση, ώστε να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζει πρόβλημα σε αυτό το σημείο, καθώς τον Απρίλιο του 2024 κατά τη διάρκεια των playoffs, είχε μείνει εκτός, εξαιτίας παρόμοιου τραυματισμού στην αριστερή γάμπα.

Αναμένεται εντός της ημέρας η επίσημη ενημέρωση από την ομάδα του Μιλγουόκι, η οποία θα καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το ακριβές διάστημα απουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.