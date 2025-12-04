Οι Μπακς νίκησαν αλλά... ανησυχούν - Τι δείχνει η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματία Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα. Μετά την ήττα από τους Γουίζαρντς, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς επικράτησε 113-109 των Ντιτρόιτ Πίστονς, σε ένα ματς που έδειξε να στραβώνει από νωρίς μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.



Οι Μπακς, που μετρούσαν 8 ήττες στα τελευταία εννιά ματς που είχαν δώσει, ανέβηκαν στο 10-13 ενώ η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ υποχώρησε στο 17-5 στην Ανατολή.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ έδειχνε ικανή να καθαρίσει από νωρίς όταν προηγήθηκε 27-9 στο πρώτο δωδεκάλεπτο με τον Άιβι. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς επανήλθε με ένα εντυπωσιακό σερί, αλλά οι Πίστονς συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι. Τα «ελάφια» πήραν το πρώτο προβάδισμά τους στο 56-55 με τρίποντο του Τέρνερ αλλά το Ντιτρόιτ διατήρησε το προβάδισμα με 85-78 στο τέλος της περιόδου.



Το τρίποντο του Σιμς με 94 δευτερόλεπτα να απομένουν έδωσε στους Μπακς προβάδισμα με 109-108. Δύο βολές του Ρόλινς 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ανέβασαν το προβάδισμα των Μπακς στους τρεις. Μετά από μια άστοχη επίθεση του Ντιτρόιτ, ο Γκριν σφράγισε τη νίκη με δύο βολές.





Ο Τζέρικο Σιμς τελείωσε τον αγώνα με double double έχοντας 15 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Κέβιν Πόρτερ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Οι Πίστονς είχαν μεγάλο πρωταγωνίστη τον Τομπίας Χάρις με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ανησυχία για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο «Greek Freak» υπέστη τραυματισμό στη δεξιά γάμπα από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και έτσι δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του στη συνέχεια της αναμέτρησης. Λίγο αργότερα, οι Μπακς ανακοίνωσαν ότι ο Αντετοκούνμπο υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα και έτσι δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει στον αγώνα.



Ο προπονητής της ομάδας από το Ουισκόνσιν, Ντοκ Ρίβερς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Έλληνα σούπερ σταρ στην συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας την πεποίθηση, πως δεν πρόκειται για τραυματισμό στον αχίλλειο, σύμφωνα πάντα, βέβαια με τις πρώτες εκτιμήσεις.





Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Ούτε εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρξε επαφή. Νομίζω ότι το χτύπημα τον ώθησε να χάσει την ισορροπία του. Δέχθηκε χτύπημα και μετά κάποιος προσγειώθηκε πάνω του, οπότε νόμιζα ότι το χτύπημα είναι εκείνο που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Και μετά φάνηκε σαν να μην ήταν κανείς γύρω, αλλά νόμιζα ότι ήταν το χτύπημα που τον έβγαλε εκτός ισορροπίας».



Είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμηθεί το πόσο καιρό θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Αντετοκούνμπο, ωστόσο η αρχική του αντίδραση προκάλεσε ανησυχία. Θα υποβληθεί σε απεικονιστικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί πλήρως το μέγεθος του τραυματισμού και να οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ισχυρό πλήγμα για τους Μπακς, οι οποίοι, παρά τη νίκη-έκπληξη της Τετάρτης, έχουν φέτος ρεκόρ μόλις 2-5 χωρίς τον δύο φορές MVP και βρίσκονται πλέον στη 10η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με συνολικό ρεκόρ 10-13.