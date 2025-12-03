Κεφάλαιο Αντετοκούνμπο: Το μυστήριο με τις φωτογραφίες, η ανταλλαγή και η κρίσιμη ημερομηνία

Δεν ήταν μόνο οι αναρτήσεις στο Instagram που πήρε σβάρνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και άρχισε να τις διαγράφει σωρηδόν. Οι περισσότεροι εστίασαν σε αυτήν την πλατφόρμα Social Media και προσπάθησαν να σκεφτούν τον λόγο που το έκανε.



Μοιραία (αλλά όχι απαραίτητα… δίκαια) φαντάστηκαν πως έχει να κάνει με την απογοητευτική πορεία των Μιλγουόκι Μπακς. Ειδικά από τη στιγμή που απουσιάζουν πλέον από το προφίλ του σχεδόν όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που είχε αναρτήσει με επίκεντρο την αγωνιστική του δράση με τα «Ελάφια».



Η κίνηση του να διαγράψει πολλές φωτογραφίες από τα social media δημιούργησε ερωτηματικά, με το «Χ» να ακολουθεί και την τελευταία ανάρτηση είναι ένα repost του «Ballislife» που έχει να κάνει με τον αδελφό του Θανάση Αντετοκούνμπο.



Η πιθανή ημερομηνία ανταλλαγής και τα σενάρια που φουντώνουν

Σύμφωνα με Μέσα από την Αμερική, οι ομάδες ετοιμάζονται για μία πιθανή μετακίνησή του. Ένα trade που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα.

Η «ανεπίσημη» έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του ΝΒΑ, ξεκινάει στις 15 Δεκεμβρίου. Τότε που οι παίκτες που υπέγραψαν συμβόλαιο κατά την διάρκεια της offseason, γίνονται διαθέσιμοι για ανταλλαγή.

Αν ο Έλληνας σταρ αποφασίσει να τηρήσει όλο του το συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια, πρόκειται να πάρει κάτι παραπάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Η τελευταία χρονιά ωστόσο βρίσκεται στα... χέρια του, αφού εκείνος μπορεί να επιλέξει αν θα ενεργοποιήσει το συμβόλαιο για τη σεζόν του 2027-28. Σύντομα όμως, οι περισσότεροι εκ των General Manager των υπόλοιπων 29 ομάδων της λίγκας θα αρχίσουν να παίρνουν τους Μπακς τηλέφωνα! Οι Νιου Γιορκ Νικς είναι μία από τις ομάδες που -με τον τρόπο τους- έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να «ορμήσουν» στο μέρος του Γιάννη. Οι Τορόντο Ράπτορς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς, επίσης θεωρείται πως έχουν κάνει έναν προγραμματισμό που τον αφορά. Όλα αυτά σε πρώιμο στάδιο και χωρίς κάποια βαρύτητα από τη στιγμή που οι λέξη «ανταλλαγή» δεν έχει εκφραστεί επισήμως. Ούτε ανεπισήμως, παρά μόνο σε επίπεδο φημολογίας.