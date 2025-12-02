Απασφάλισε ο Ομπράντοβιτς: «Δεν αντέχω άλλο - Αυτός είναι ο υπεύθυνος για ότι συμβαίνει» (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για τις καταιγιστικές εξελίξεις στην Παρτίζαν, λίγες ημέρες αφότου η παραίτησή του έγινε τελικά δεκτή, σηματοδοτώντας το τέλος της συνεργασίας του με τον σερβικό σύλλογο.

Ο «Ζοτς», μιλώντας στο Zona Press, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, αναλύοντας τη σχέση του με τη διοίκηση της ομάδας και εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Ο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι, παρά τις όποιες αντιδράσεις υπήρξαν, αυτές δεν άλλαξαν την απόφασή του, την οποία στήριξε μέχρι τέλους και κάλεσε τους φιλάθλους να μείνουν ενωμένοι και συσπειρωμένοι για το καλό του συλλόγου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα που ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μένα, ανέλαβα την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και φυσικά τήρησα αυτή την απόφαση. Έλαβα αμέτρητα μηνύματα και ο λόγος που επικοινωνώ μαζί σας είναι ακριβώς επειδή το ζητήσατε, για να διευκρινίσω τα πάντα. Η απόφαση ήταν πραγματικά δύσκολη και όλα όσα συνέβησαν μετά από αυτήν, δεν μπόρεσα να την επηρεάσω. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να θυμηθώ όλα όσα περάσαμε μαζί με την Παρτιζάν. «Είμαστε μια ιστορία που δύσκολα θα επαναληφθεί ποτέ, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς, τους οπαδούς της Παρτιζάν, που δημιουργήσατε την ατμόσφαιρα που αναγνωρίζεται στον κόσμο. Ακόμα και στην οικογένεια, είναι καλύτερο να μένεις στην οικογένεια».

Για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα την ημέρα της παραίτησής του: «Την Τετάρτη, όταν έκανα την ανακοίνωση και όλα όσα είπα σε αυτήν την ανακοίνωση, την υποστηρίζω. Το βράδυ της Τρίτης, μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι για μένα, είπα στο προπονητικό επιτελείο ότι έπαιρνα μια απόφαση που ήμουν σίγουρος ότι ήταν καλή για τον σύλλογο και την ομάδα. Ανακοίνωσα αυτήν την απόφαση στον πρόεδρο του συλλόγου το επόμενο πρωί και κατάλαβε τους λόγους μου. Η συζήτηση ήταν πολύ δίκαιη. Είπε ότι με είδε στον αγώνα και κατάλαβε ότι ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να απευθυνθώ στο κοινό, αλλά οι πληροφορίες κυκλοφορούν και είναι δύσκολο να τις ελέγξω. Τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο του συλλόγου και ας πάρουμε μια απόφαση. Το μόνο που ζήτησε ο πρόεδρος του συλλόγου ήταν ότι επρόκειτο για μια αμετάκλητη παραίτηση και ότι θα ήταν πιο εύκολο για αυτόν να απευθυνθεί στους οπαδούς και συμφώνησα με αυτό.

Μετά αρχίζουν να συμβαίνουν όλα όσα συνέβησαν. Επέστρεψα από την Αθήνα και οι παίκτες είχαν μερικές μέρες άδεια. Έδωσα στη διοίκηση την ευκαιρία να κάνει αυτό που θεωρώ καλύτερο. Ειδικά επειδή η ομάδα είχε τρία παιχνίδια στην έδρα της, κάτι που είναι ασύγκριτα πιο εύκολο. Δεν μπορούσα να το κάνω άλλο, δεν είχα άλλη δύναμη μέσα μου. Έδωσα ό,τι μπορούσα και μην με κατηγορείτε. Η απόφαση είναι πολύ αγχωτική και ίσως η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου όταν με περίμενες, όταν με έκοψε η κοπέλα που με περιμένει κάθε φορά που έρχεται στην Αρένα. Τα συναισθήματα που βίωσα τότε είναι πολύ δύσκολο να τα περιγράψω. Ο φίλος μου με έφερε στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να τα κάνω όλα, αλλά οι οπαδοί αποφάσισαν να κάνουν κάτι. Λίγα λεπτά μετά την παραίτησή μου, άρχισε να συμβαίνει....»



Μπαίνοντας σε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ο Ομπράντοβιτς είπε: «Έλαβα ένα μήνυμα από τον πρόεδρο του συλλόγου, ότι είχαν Διοικητικό Συμβούλιο και ότι η παραμονή μου δεν έγινε δεκτή. Με κάλεσε να έρθω στον σύλλογο, φυσικά και δέχτηκα γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα και είναι οι άνθρωποι που έφεραν την Παρτιζάν εκεί που είναι. Η συνάντηση έγινε με τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, πολύ αγαπητούς μου ανθρώπους. Ο πρόεδρος άρχισε να λέει ότι όλοι συμφώνησαν ότι δεν ήθελαν να παραιτηθώ και όλοι το επανέλαβαν. Στην ομιλία μου είπα ότι επιμένω στην απόφασή μου, αλλά ότι τώρα με εξέπληξε και ρώτησα τον πρόεδρο τι έχει αλλάξει από τότε που δημοσιοποίησε και αποδέχτηκε την παραίτησή μου. Τι έχει αλλάξει σε 24 ώρες;»

Για το τι άλλαξε μέσα στο διάστημα αυτό: «Αυτό που άλλαξε ήταν η αντίδραση των οπαδών. Ανεξάρτητα από αυτό, πήρα μια απόφαση και αυτό ήταν όλο. Δεν μπορούσα να το κάνω άλλο. Μια απόφαση που σκέφτηκα προσεκτικά και την υποστηρίζω. Ζητώ από τους οπαδούς ενότητα, να επευφημούν τους οπαδούς, όλους τους ανθρώπους στην ομάδα σε κάθε επόμενο παιχνίδι. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική και δεν είναι καλή για την ομάδα. Ο πρώτος άνθρωπος της ομάδας, ο Όστογια ​​Μιγιαΐλοβιτς, είναι υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση και του το είπα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μου τηλεφώνησαν από τη συνέλευση ότι έφυγαν από την ομάδα, ούτε αυτό ήταν καλό. Δεν θέλουμε μια κατάσταση όπου η Ευρωλίγκα θα μας τιμωρήσει. Επιστρέψαμε την Παρτιζάν στην Ευρωλίγκα, αυτό ήταν το όνειρό μου».

Για το πλάνο του καλοκαιριού: « Αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάω και μιλάω, αλλά μιλάω εκ μέρους σας. Κάποια πράγματα δεν ήταν φυσιολογικά στη λειτουργία του συλλόγου. Το αναφέρω αυτό εκ μέρους σας. Ο αθλητικός διευθυντής Ζόραν Σάβιτς δεν είχε συμβόλαιο και η μεταβατική περίοδος ήταν υπό επεξεργασία. Με την επιμονή μου, μιλούσαμε κάθε μέρα και εξεπλάγην όταν έμαθα ότι ο Μπράντον Ντέιβις έφευγε από τον σύλλογο και ότι ο Οσετκόφσκι έπρεπε να υπογράψει, αν και είπα στον πρόεδρο ότι δεν ήταν παίκτης μας εκείνη τη στιγμή και μου είπε ότι τον είχαμε ήδη υπογράψει. Ο Οσετκόφσκι δεν ήταν δική μου μεταγραφή, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν εξαιρετικά εργατικός. Δούλευε και συμπεριφερόταν σαν πραγματικός επαγγελματίας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν δική μου απόφαση».

Για την περιοδεία στην Αυστραλία: «Υποστήριξα την ιδέα του συλλόγου, αλλά εκεί οι παίκτες έβρισκαν δικαιολογίες για εμάς. Παίζαμε μόνο με έναν υψηλόβαθμο παίκτη. Τότε είπα, στο γήπεδο, είχα μια συζήτηση, ότι ο Ζόραν δεν μπορεί να δουλέψει έτσι, χωρίς συμβόλαιο. Είπα, καταλαβαίνει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, καταλαβαίνεις ότι η σχέση σας δεν είναι φυσιολογική; Ότι ο Ζόραν δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς συμβόλαιο επειδή ήταν καλό για τον σύλλογο. Ήθελα να φέρουμε πέντε πριν από την έναρξη της σεζόν. Ζήτησα επίσης να αφήσουμε την Άισε Μάντερ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο τέλος, έπρεπε να απολύσουμε τον Φρανκ Νιλικίνα, έναν πλέι μέικερ, και μετά έπρεπε να φέρουμε τον Σάικ και τον Κάρλικ, δύο εξαιρετικούς παίκτες. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για μένα ως προπονητή».