Δάκρυα και οργή για τον «Ζοτς» στο Βελιγράδι: Αποδοκιμασίες κατά διοίκησης και παικτών (vid)

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στην «Belegrade Arena», όπου η Παρτίζαν αντιμετώπισε την Μπάγερν Μονάχου, στην πρώτη αναμέτρηση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της. Το κλίμα στις τάξεις των «ασπρόμαυρων» ήταν ιδιαίτερα βαρύ μετά την παραίτηση του «Ζοτς» με τον κόσμο να ξεσπά κατά πάντων, μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα οργής αλλά και συγκίνησης .

Φόρος τιμής και δάκρυα στο Βελιγράδι

Ο κόσμος της Παρτίζαν, αψηφώντας την απαγόρευση της διοίκησης για ανάρτηση υλικού σχετιζόμενου με τον Ομπράντοβιτς, πλημμύρισε το γήπεδο με μικρά πανό που απεικόνιζαν τον «Άρχοντα των Δακτυλιδιών».

Η αγάπη των οπαδών ήταν τόσο έντονη, που μικρά παιδιά κλαίγανε, ενώ το κυρίαρχο σύνθημα ήταν: «we are all Zeljko».

Η διοίκηση που «ανάγκασε» τον ιστορικότερο τεχνικό του κλαμπ σε παραίτηση θεωρείται πλέον εχθρική, με τους οπαδούς να εκφράζουν τη θλίψη και τον θυμό τους για την αποχώρηση του «Ζοτς».

Απόδοκιμασίες κατά πάντων

Εκτός από την διοίκηση στο προσκήνιο βρέθηκαν και οι παίκτες της ομάδας , οι οποίοι δέχτηκαν έντονες αποδοκιμασίες κατά την είσοδό τους στο παρκέ, καθώς το κοινό τους θεωρεί υπεύθυνους για την αγωνιστική κρίση της Παρτίζαν.

Κύριος στόχος των φιλάθλων ήταν ο Καρλίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε έρθει πρόσφατα σε αντιπαράθεση με τον Σέρβο τεχνικό. Μάλιστα την ώρα που κλήθηκε να εκτελέσει ελεύθερες βολές, δέχθηκε «γιουχαρίσματα» από όλο το γήπεδο.

Στο στόχαστρο ο Μιγιάλοβιτς

Ο ισχυρός άνδρας της Παρτίζαν, Όστογια Μιγιάλοβιτς, αποφάσισε να μην παραστεί στο γήπεδο για τον αγώνα της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, μετά τους φόβους που υπήρχαν τις τελευταίες ώρες για ακραίες αντιδράσεις από μερίδα των οπαδών.

Η απουσία του Μιγιάλοβιτς δεν ήταν τυχαία, καθώς η πλειονότητα των φιλάθλων του χρεώνει τόσο την κακή αγωνιστική πορεία της ομάδας, όσο και την αποχώρηση του πολύπειρου Σέρβου τεχνικού, ο οποίος λατρεύεται ως Θεός στο Βελιγράδι.