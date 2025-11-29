Η Παρτιζάν σε κρίση - Οι οπαδοί απειλούν να μην αφήσουν να γίνει το ματς με την Μπάγερν (video)

Η Παρτιζάν ήταν που ήταν σε κρίση, πλέον και με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, φαίνεται έχει χάσει τελειώς τα πατήματά της. Μια ομάδα χωρίς προπονητή και αθλητικό διευθυντή, με τους οπαδούς να είναι...στα κάγκελα.

Μετά την είδηση της αποχώρησης του Ομπράντοβιτς, οπαδοί της Παρτιζάν έκαναν «ντου» στο προπονητικό της ομάδας, θέλοντας να μπουκάρουν και να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Συνέχισαν με ρίψεις φωτοβολίδων, σπάζοντας γυαλιά, κάνοντας απαραίτητη ειδική μονάδα της αστυνομίας, που βρέθηκε στο σημείο για να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Οι οπαδοί ήταν ξεκάθαροι, λέγοντας ευθέως πως αν δε διορθώσει την κατάσταση: «Δε θα αφήσουμε το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου να γίνει», απειλώντας δηλαδή ευθέως ότι θα προκαλέσουν επεισόδια σε αγώνα της EuroLeague της ομάδας τους. Η διοίκηση είναι υπό μεγάλη πίεση, και αν δεν καταφέρει να πείσει τον Ομπράντοβιτς να παραμείνει στον πάγκο της Παρτίζαν, τότε θα κάνουν τα πάντα για να διακοπεί το παιχνίδι.