Χάος στη Μακάμπι: Οπαδοί επιτέθηκαν στο σπίτι του προπονητή με πυρσούς (vid)

Ένταση δίχως προηγούμενο σημειώθηκε στο Ισραήλ, καθώς οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ προχώρησαν σε επίθεση έξω από το σπίτι του Ζάρκο Λάζετιτς, χρησιμοποιώντας πυρσούς και βόμβες καπνού.

Η κακή αγωνιστική πορεία της ομάδας, η οποία βρίσκεται πλέον στο -5 από την κορυφή του πρωταθλήματος και με απογοητευτικό απολογισμό στην Ευρώπη (τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία σε πέντε ματς) έχει προκαλέσει έντονη οργή στους φίλους της Μακάμπι, οι οποίοι στρέφουν τα βέλη τους στον Σέρβο τεχνικό.

Σύμφωνα με το «One», περίπου 50 εξαγριωμένοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το διαμέρισμα του προπονητή, πετώντας καπνογόνα και πυρσούς, ενώ φώναζαν επίμονα συνθήματα ζητώντας την αποχώρησή του. Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς υπήρχε κίνδυνος να εισβάλουν στο σπίτι.

Βίντεο από το περιστατικό που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τους οργανωμένους να «στοχοποιούν» το σπίτι του 43χρονου με καπνογόνα, μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν οι δύο συνεχόμενες ήττες με 12 γκολ παθητικό. Μία στο πρωτάθλημα από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και μία στο Europa League από την Λιόν.

Ο Ζάρκο Λάζετιτς ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα με γνώμονα την ασφάλεια της οικογένειας του.