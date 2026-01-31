«Ντου» 50 κουκουλοφόρων σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου και επίθεση σε φίλους της ΑΕΚ στο Μοσχάτο

Έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση προκάλεσαν τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο του Μοσχάτου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης γυναικείου ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Οδυσσέα Μοσχάτου και την ΑΕΚ.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ομάδα περίπου 50 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισήλθε μαζικά στον χώρο του γηπέδου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κινήθηκαν οργανωμένα προς το σημείο όπου βρίσκονταν περίπου δέκα φίλοι της ΑΕΚ, που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Άμεσα αντέδρασαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, οι οποίοι προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία του περιστατικού και στάθηκαν δίπλα στους φιλάθλους που δέχθηκαν την επίθεση, παρέχοντας βοήθεια και στήριξη. Το συμβάν έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο το μείζον ζήτημα της ασφάλειας στα ελληνικά γήπεδα, ακόμη και σε αγώνες χαμηλότερων κατηγοριών και γυναικείου ποδοσφαίρου.

Δείτε βίντεο από την εισβολή που διέκοψε την αναμέτρηση: