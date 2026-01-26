Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα μπάσκετ στο Άργος: Ανήλικος πέταξε μεταλλικό κιγκλίδωμα και συνελήφθη

Αδιανόητα επεισόδια και ένταση σημειώθηκαν την Κυριακή (25/1) σε αγώνα μπάσκετ στο Άργος. Ανήλικος πρωταγωνίστησε σε παραλίγο σύρραξη, η οποία οδήγησε στην σύλληψη τόσο του ίδιου, όσο και της μητέρας του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο ανήλικος, ο οποίος βρισκόταν στο γήπεδο ως φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, φέρεται να πέταξε προστατευτικό μεταλλικό κιγκλίδωμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια αθλητών και παραγόντων.

Στη συνέχεια, μαζί με άλλους οπαδούς, κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, προκαλώντας ένταση και αναστάτωση και απειλώντας την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων. Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται.