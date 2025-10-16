Euroleague: Τεράστια ένταση στη Βαρκελώνη λόγω... Χάποελ Ιερουσαλήμ

Μεγάλη ένταση υπήρξε τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10), έξω από το ξενοδοχείο που φιλοξενούταν η Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να παρέμβουν με ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Μάλιστα ήταν το κλίμα ήταν τόσο τεταμένο που οι αρχές φοβούμενες για την ασφάλεια των παικτών και των μελών της ισραηλινής αποστολής, αποφάσισαν τη μεταφορά της ομάδας σε άλλο ξενοδοχείο, με την επιχείρηση απομάκρυνσης τους πραγματοποιείται μέσα στη νύχτα, συνοδευόμενη από αστυνομία ακόμη και από ελικόπτερο που παρακολουθούσε τη διαδρομή.

Να θυμίσουμε ότι η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρέθηκε στην Ισπανία για να αγωνιστεί κόντρα στη Μανρέσα για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, με τους Ισραηλινούς να γνωρίζουν την ήττα και να παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής μετά από ένα επεισοδιακό εκτός έδρας παιχνίδι.

דרמה לילית: אלפי מפגינים צובאים על המלון של הפועל ירושלים בברצלונה, הקבוצה נאלצה לנדוד למלון אחר תחת ליווי משטרתי כבד שכולל מסוק משטרתי. @sport5il — Noa (@Noapoplinger) October 15, 2025

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν από λίγες ημέρες η υπουργός αθλητισμού της Ισπανίας είχε ζητήσει την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από την EuroLeague, ενώ η Μπαρτσελόνα είχε αρνηθεί το αίτημα της ισραηλινής ομάδας να χρησιμοποιήσει το Palau Blaugrana για μια πρωινή προπόνηση την ημέρα του αγώνα.